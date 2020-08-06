***CMENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 12:09
***CMENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CMENT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865709
BIST
16:271.052
En Yüksek
|Değişim
|: -3,66%
|| -40,01
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
16:277,2842
En Yüksek
|Değişim
|: 3,40%
|| 0,2396
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,2964
En Düşük
7,0287
16:278,6659
En Yüksek
|Değişim
|: 3,45%
|| 0,2892
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6710
En Düşük
8,3315
16:27481,61
En Yüksek
|Değişim
|: 4,29%
|| 19,82
|Açılış
|: 481,61
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
481,82
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|23,54
|3.109.697
|% 1,55
|
|DERAS
|8,39
|107.018.994
|% -0,36
|
|FORMT
|2,97
|793.044
|% -1,33
|
|PEKGY
|9,80
|13.852.645
|% -1,80
|
|ARDYZ
|27,56
|19.157.865
|% -2,61
|
|BAYRK
|6,13
|3.509.279
|% -7,96
|
|AKYHO
|6,10
|11.018.954
|% -5,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5372
|9,5851
|% 3,52
|
|Frank
|7,9636
|8,0116
|% 3,08
|
|Riyal
|1,9322
|1,9419
|% 3,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.058
|2.058
|19,79
|
|Altın Gr.
|481
|481
|19,19
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|182,00
|
|Tam
|3.296
|3.418
|234,30
|
|Yarım
|1.600
|1.656
|102,20
|
|Çeyrek
|802
|833
|54,90
|
|Gümüş.Ons
|28,14
|28,17
|1,20
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,59
|0,48
|
|B. Petrol
|45,54
|45,54
|0,35
|