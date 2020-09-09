***CMENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.09.2020 10:20
***CMENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874099
BIST
11:351.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,84
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.095
En Düşük
1.087
11:357,4936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0113
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4936
En Düşük
7,4760
11:358,8209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0084
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8288
En Düşük
8,7995
11:35464,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,16
|Açılış
|: 464,67
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
465,77
En Düşük
462,93
BIST En Aktif Hisseler11:33
|FMIZP
|88,00
|20.540.496
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|348.567
|% 10,00
|
|KONYA
|442,00
|26.247.015
|% 9,98
|
|TKURU
|303,00
|202.707
|% 9,98
|
|DITAS
|39,92
|4.580.931
|% 9,97
|
|DOBUR
|24,30
|14.580
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|64.870
|% -9,99
|
|LUKSK
|24,18
|2.255.921
|% -9,98
|
|KSTUR
|93,35
|314.123
|% -9,98
|
|TDGYO
|6,46
|8.569.136
|% -9,90
|
|TSPOR
|6,97
|279.270.543
|% 7,07
|
|FENER
|49,14
|270.900.285
|% 9,74
|
|GSRAY
|4,71
|239.567.145
|% 8,28
|
|THYAO
|10,83
|215.354.072
|% 0,46
|
|AFYON
|4,16
|213.633.589
|% 3,48
|
|EKGYO
|1,78
|147.361.460
|% -1,66
|
|ODAS
|2,57
|195.536.048
|% 2,80
|
|AFYON
|4,16
|213.633.589
|% 3,48
|
|GSRAY
|4,71
|239.567.145
|% 8,28
|
|VKGYO
|3,50
|177.762.013
|% 4,48
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4915
|7,4939
|% 0,16
|
|Euro
|8,8174
|8,8207
|% 0,09
|
|Sterlin
|9,6743
|9,7228
|% -0,12
|
|Frank
|8,1353
|8,1843
|% 0,18
|
|Riyal
|1,9913
|2,0013
|% 0,11
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-4,71
|
|Altın Gr.
|464
|465
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-1,00
|
|Tam
|3.060
|3.137
|1,37
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|0,66
|
|Çeyrek
|742
|759
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,64
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,00
|
|B. Petrol
|40,20
|40,20
|0,42
|
Seans Raporu
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11:42XU050
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