***CMENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.09.2020 15:58
***CMENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877453
BIST
17:021.143
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 20,14
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.144
En Düşük
1.129
17:027,7619
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0549
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
17:029,1034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0753
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0775
17:02470,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -5,58
|Açılış
|: 470,96
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler17:02
|KENT
|334,10
|1.689.273
|% 39,15
|
|GUBRF
|32,12
|444.656.723
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.528.858
|% 10,00
|
|DURDO
|23,76
|12.694.898
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|6.138.923
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|7.610.471
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.171.104
|% -10,00
|
|ALCAR
|139,70
|116.198.861
|% -9,99
|
|YONGA
|36,10
|5.047.069
|% -9,98
|
|SUMAS
|46,72
|1.330.114
|% -9,98
|
|SISE
|7,52
|4.480.206.945
|% 1,76
|
|ASELS
|19,49
|3.417.840.566
|% 4,73
|
|GARAN
|7,06
|1.466.778.475
|% 2,32
|
|KARSN
|3,11
|897.905.780
|% 4,36
|
|KRDMD
|3,34
|732.824.923
|% 1,83
|
|SISE
|7,52
|4.480.206.945
|% 1,76
|
|KARSN
|3,11
|897.905.780
|% 4,36
|
|KRDMD
|3,34
|732.824.923
|% 1,83
|
|GARAN
|7,06
|1.466.778.475
|% 2,32
|
|ASELS
|19,49
|3.417.840.566
|% 4,73
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7571
|7,7619
|% -0,70
|
|Euro
|9,0962
|9,1034
|% -0,82
|
|Sterlin
|9,9579
|10,0078
|% -0,53
|
|Frank
|8,3761
|8,4266
|% -1,02
|
|Riyal
|2,0648
|2,0751
|% -0,55
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|-9,57
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-5,58
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.184
|-36,72
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|-17,76
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,88
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,93
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|-0,14
|
|B. Petrol
|41,64
|41,64
|0,08
|
Seans Raporu
17:02
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