***CMENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2020 15:16
***CMENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883807
BIST
16:511.156
En Yüksek
|Değişim
|: -2,93%
|| -34,94
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.144
16:518,0929
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1258
|Açılış
|: 8,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0986
En Düşük
7,9313
16:519,5691
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1199
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5717
En Düşük
9,4241
16:51495,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 7,90
|Açılış
|: 495,10
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
495,61
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler16:51
|RTALB
|49,52
|263.817.370
|% 10,00
|
|KARTN
|1.362,00
|248.014.433
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|496.718
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.658.754
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|6.974.721
|% 9,98
|
|KONYA
|749,20
|335.010.687
|% -10,00
|
|TEKTU
|1,71
|102.287.423
|% -10,00
|
|PENGD
|4,95
|35.560.184
|% -10,00
|
|AVHOL
|5,76
|9.871.351
|% -10,00
|
|CEOEM
|7,20
|94.298.045
|% -10,00
|
|TSKB
|1,92
|2.750.042.880
|% 5,49
|
|ECILC
|7,43
|1.263.374.075
|% 3,92
|
|GARAN
|6,85
|965.086.358
|% -3,11
|
|SISE
|6,47
|812.212.179
|% -4,99
|
|FENER
|37,32
|692.351.425
|% -1,69
|
|TSKB
|1,92
|2.750.042.880
|% 5,49
|
|SKBNK
|1,80
|556.105.913
|% -3,74
|
|EKGYO
|1,71
|440.628.077
|% -6,04
|
|KRDMD
|3,38
|658.705.498
|% -2,87
|
|YKBNK
|2,12
|401.324.322
|% -4,50
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0886
|8,0929
|% 1,58
|
|Euro
|9,5613
|9,5691
|% 1,27
|
|Sterlin
|10,5009
|10,5536
|% 1,34
|
|Frank
|8,8827
|8,9362
|% 1,22
|
|Riyal
|2,1502
|2,1610
|% 1,52
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|5,56
|
|Altın Gr.
|495
|495
|7,66
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|61,00
|
|Tam
|3.257
|3.338
|47,67
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|23,06
|
|Çeyrek
|790
|807
|11,52
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,45
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,33
|0,03
|
|B. Petrol
|40,99
|40,99
|-1,08
|
Seans Raporu
16:51
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17:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 58 kaybederek (% -2.73 ) 1, 270
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Yüzde -9.36 oranında düşüşle 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 838, 521 adet işlem
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17:02AKENR
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