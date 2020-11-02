***CMENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2020 11:22
***CMENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885345
BIST
13:011.139
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 26,77
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.139
En Düşük
1.118
13:018,3837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0381
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4120
En Düşük
8,3137
13:019,7662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0952
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,7964
En Düşük
9,6704
13:01509,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 4,82
|Açılış
|: 509,11
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
510,73
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler12:59
|EUKYO
|3,63
|419.526
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.810.084
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|3.642.899
|% 10,00
|
|SRVGY
|39,38
|292.797
|% 10,00
|
|KARTN
|1.994,00
|8.739.702
|% 10,00
|
|ARTI
|6,57
|613.795
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|425.687
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|83.268
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,50
|66.866
|% -9,97
|
|COSMO
|5,71
|255.576
|% -9,94
|
|TSKB
|2,60
|2.157.529.836
|% 1,96
|
|ASELS
|17,79
|794.756.575
|% 6,21
|
|SISE
|6,27
|580.764.687
|% 2,28
|
|GARAN
|6,69
|560.787.394
|% 1,36
|
|KRDMD
|3,27
|560.375.822
|% 5,48
|
|TSKB
|2,60
|2.157.529.836
|% 1,96
|
|KRDMD
|3,27
|560.375.822
|% 5,48
|
|EKGYO
|1,74
|235.029.954
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,84
|195.035.316
|% 1,66
|
|SISE
|6,27
|580.764.687
|% 2,28
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3799
|8,3851
|% 0,47
|
|Euro
|9,7606
|9,7694
|% 1,02
|
|Sterlin
|10,8048
|10,8590
|% 0,28
|
|Frank
|9,1203
|9,1752
|% 0,60
|
|Riyal
|2,2325
|2,2437
|% 0,63
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|7,72
|
|Altın Gr.
|510
|510
|5,76
|
|Cumhuriyet
|3.376
|3.427
|37,00
|
|Tam
|3.361
|3.445
|29,60
|
|Yarım
|1.624
|1.667
|14,33
|
|Çeyrek
|815
|833
|7,16
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,03
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,15
|
|B. Petrol
|37,07
|37,07
|-0,87
|