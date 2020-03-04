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***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

04.03.2020 23:00
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***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

2019 yılında Denetim Komitesi'nin görüşleri de alınarak ve SPK düzenlemelerine uygun olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan 1 hesap dönemini kapsayacak bağımsız dış denetim sözleşmesi 2019 yılı hesap dönemi sonu itibarı ile sona ermiştir. Buna bağlı olarak Türk Ticaret Kanunu hükümleri gözetilerek ve Denetim Komitesi'nin de önerisi dikkate alınarak, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 2020 hesap dönemini kapsayacak 1 yıllık bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılmasına ve genel kurulun onayına sunulmasına karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824452


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