***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.03.2020 23:00
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
2019 yılında Denetim Komitesi'nin görüşleri de alınarak ve SPK düzenlemelerine uygun olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan 1 hesap dönemini kapsayacak bağımsız dış denetim sözleşmesi 2019 yılı hesap dönemi sonu itibarı ile sona ermiştir. Buna bağlı olarak Türk Ticaret Kanunu hükümleri gözetilerek ve Denetim Komitesi'nin de önerisi dikkate alınarak, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 2020 hesap dönemini kapsayacak 1 yıllık bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılmasına ve genel kurulun onayına sunulmasına karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824452
BIST
18:05110.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -421,89
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.899
En Düşük
110.678
18:056,0784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 6,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,0784
En Düşük
6,0732
18:056,7673
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 6,7680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,7718
En Düşük
6,7638
18:05320,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,71
|Açılış
|: 320,16
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,63
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,01
|24.583.513
|% 19,86
|
|YKGYO
|3,33
|53.537.814
|% 19,78
|
|OZBAL
|2,07
|18.631.140
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.826.004
|% 14,84
|
|KSTUR
|30,60
|77.405
|% 9,99
|
|UZERB
|1,93
|42.042
|% -9,81
|
|SAMAT
|2,15
|9.723.676
|% -9,28
|
|EGCEY
|0,51
|100.831
|% -8,93
|
|EGCYH
|0,34
|193.475
|% -8,11
|
|PGSUS
|51,70
|142.492.329
|% -7,76
|
|ASELS
|29,78
|1.785.864.600
|% -2,30
|
|THYAO
|11,75
|1.122.045.223
|% -3,85
|
|GARAN
|10,36
|655.580.982
|% 1,67
|
|KARSN
|1,93
|601.936.011
|% 1,58
|
|HALKB
|6,27
|438.234.376
|% -3,39
|
|KARSN
|1,93
|601.936.011
|% 1,58
|
|ODAS
|2,10
|380.253.538
|% -3,67
|
|EKGYO
|1,47
|231.390.425
|% -1,34
|
|YKBNK
|2,56
|371.896.300
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,32
|185.583.685
|% -4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7964
|7,8355
|% 0,05
|
|Frank
|6,3293
|6,3675
|% -0,49
|
|Riyal
|1,6148
|1,6229
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|-2,56
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.121
|2.174
|30,98
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|14,98
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|17,20
|17,22
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|51,51
|51,51
|-0,35
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 417, 07 artarak (% 0.31 ) 133, 069
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17:59XU100
Endeks 111, 320 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 10, 485.00 milyon TL de
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17:59SAHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 984, 517 adet işlem
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17:55CRFSA
Yüzde 4.51 oranında artışla 7.18 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 490, 943 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 111, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 17 üstünde . İşlem hacmi 10, 388.00 milyon TL de