***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.04.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020 - 31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi16.04.2020Tescil Tarihi07.05.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su13.05.2020 - 10077AçıklamalarKPMG Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bir hesap dönemini kapsayacak şekilde bağımsız dış denetçi olarak onaylanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851361BIST