***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.06.2020 13:13
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.04.2020
Tescil Tarihi
07.05.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
13.05.2020 - 10077
Açıklamalar
KPMG Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bir hesap dönemini kapsayacak şekilde bağımsız dış denetçi olarak onaylanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851361
BIST
12:59111.247
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 1.691,52
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.259
En Düşük
110.706
12:596,8418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0120
|Açılış
|: 6,8580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8418
En Düşük
6,7909
12:597,7483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0196
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
12:59380,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,95
|Açılış
|: 380,42
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
380,77
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,21
|13.586.867
|% 10,00
|
|DOAS
|13,53
|72.313.272
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|6.908.167
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|819.350
|% 10,00
|
|KRONT
|25,34
|20.346.787
|% 9,98
|
|ISBIR
|939,70
|164.448
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|43.613
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|311.275
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|152.043
|% -9,20
|
|LUKSK
|16,80
|1.336.241
|% -6,41
|
|ASELS
|32,44
|578.636.710
|% 1,44
|
|GSRAY
|3,37
|567.009.014
|% 2,43
|
|EKGYO
|1,97
|463.848.893
|% 3,14
|
|GARAN
|8,19
|428.242.127
|% 1,61
|
|KARSN
|2,41
|402.305.039
|% 8,07
|
|EKGYO
|1,97
|463.848.893
|% 3,14
|
|KARSN
|2,41
|402.305.039
|% 8,07
|
|GSRAY
|3,37
|567.009.014
|% 2,43
|
|ODAS
|2,13
|329.655.735
|% 4,41
|
|IHLGM
|1,62
|218.297.972
|% 3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6307
|8,6740
|% 0,67
|
|Frank
|7,1912
|7,2345
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8176
|1,8267
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|3,92
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,88
|
|Cumhuriyet
|2.523
|2.562
|23,00
|
|Tam
|2.540
|2.557
|5,10
|
|Yarım
|1.238
|1.248
|2,50
|
|Çeyrek
|621
|625
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,42
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,83
|0,02
|
|B. Petrol
|40,40
|40,40
|0,68
|