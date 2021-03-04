***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalar2020 yılında Denetim Komitesi'nin görüşleri de alınarak ve SPK düzenlemelerine uygun olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan 1 hesap dönemini kapsayacak bağımsız dış denetim sözleşmesi 2020 yılı hesap dönemi sonu itibarı ile sona ermiştir. Buna bağlı olarak Türk Ticaret Kanunu hükümleri gözetilerek ve Denetim Komitesi'nin de önerisi dikkate alınarak, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 2021 hesap dönemini kapsayacak 1 yıllık bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılmasına ve genel kurulun onayına sunulmasına karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915258BIST