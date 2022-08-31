***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.08.2022 14:50
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ege Kırmataş Madencilik İnşaat Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi devralmak suretiyle birleşmeye ilişkin tescilin Ticaret Sicil Gazetesi ilanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.04.2022
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Ege Kırmataş Madencilik İnşaat Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
CMENT, TRACMENT91F9 87.112.463,2 0 0 87.112.463,2
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 87.112.463,2 TL 0 TL 0 TL 87.112.463,2 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.06.2022
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 04.08.2022
Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 26.08.2022
Ek Açıklamalar
Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan Ege Kırmataş Madencilik İnşaat Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin devralınması suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.08.2022 tarihinde tescil edildiği, 31.08.2022 tarihli ve 10650 no'lu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 SPK Onaylı Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059079
BIST