***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
02.11.2021 18:37
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/11/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Ege Kırmataş Madencilik İnşaat Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Taş Ocağı İşletmeciliği, Agrega Üretimi ve Satışı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
4.200.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Henüz Belli Değil
Edinme Koşulları
Henüz Belli Değil (Not Determined Yet)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
4.200.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
Henüz Belli Değil
Toplam Tutar
Henüz Belli Değil
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Henüz Belli Değil
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
Henüz Belli Değil
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunluluk bulunmamaktadır
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
13 Ekim 2021 tarihli
Pay Devri Talebinin Uygun Bulunması hakkındaki
Özel Durum Açıklaması'nda da belirtilmiş olduğu üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu, 16 Temmuz 2021 tarihli toplantısında aldığı karar doğrultusunda Ege Kırmataş Madencilik İnşaat Lojistik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin paylarının tamamının satın alınmasına ilişkin değerleme çalışmalarının başlatılmasına karar verilmişti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ege Kırmataş Madencilik İnşaat Lojistik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin toplam 4.200.000-TL (Dört Milyon İki Yüz Bin Türk Lirası) nominal değerindeki nama yazılı paylarının satın alınmasına, satın almaya ilişkin
Hisse Senedi Alım Sözleşmesi'nin imzalanması ve gerekli işlemlerin yürütülmesi için Mevlüt Cenker Mirzaoğlu ve Ercan Karaismailoğlu'na yetki verilmesine karar verilmiştir. Gerçekleşen satın alma bedeli, sözleşmenin imzalanmasını müteakip bilahare kamuya açıklanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974066
BIST