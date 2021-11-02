***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi02/11/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıEge Kırmataş Madencilik İnşaat Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTaş Ocağı İşletmeciliği, Agrega Üretimi ve SatışıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi4.200.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihHenüz Belli DeğilEdinme KoşullarıHenüz Belli Değil (Not Determined Yet)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı4.200.000 TLBeher Payın Alış FiyatıHenüz Belli DeğilToplam TutarHenüz Belli DeğilEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)Henüz Belli Değilİşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Henüz Belli DeğilOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunluluk bulunmamaktadırDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar13 Ekim 2021 tarihliPay Devri Talebinin Uygun Bulunması hakkındakiÖzel Durum Açıklaması'nda da belirtilmiş olduğu üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu, 16 Temmuz 2021 tarihli toplantısında aldığı karar doğrultusunda Ege Kırmataş Madencilik İnşaat Lojistik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin paylarının tamamının satın alınmasına ilişkin değerleme çalışmalarının başlatılmasına karar verilmişti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ege Kırmataş Madencilik İnşaat Lojistik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin toplam 4.200.000-TL (Dört Milyon İki Yüz Bin Türk Lirası) nominal değerindeki nama yazılı paylarının satın alınmasına, satın almaya ilişkinHisse Senedi Alım Sözleşmesi'nin imzalanması ve gerekli işlemlerin yürütülmesi için Mevlüt Cenker Mirzaoğlu ve Ercan Karaismailoğlu'na yetki verilmesine karar verilmiştir. Gerçekleşen satın alma bedeli, sözleşmenin imzalanmasını müteakip bilahare kamuya açıklanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974066BIST