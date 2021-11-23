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***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

23.11.2021 18:41
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/11/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Ege Kırmataş Madencilik İnşaat Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Taş Ocağı İşletmeciliği, Agrega Üretimi ve Satışı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
4.200.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
23.11.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
4.200.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1.339,29 USD
Toplam Tutar
4.500.000 USD
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%2,5
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%4,4
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Ahmet Birinci (Yönetim Kurulu Başkanı), Mahmut Erkoç (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Mustafa Erkoç (Yönetim Kurulu Üyesi), Burak Erkoç (Yönetim Kurulu Üyesi), Emre Atasoy (Yönetim Kurulu Üyesi), Ege Deltaş Maden İnş. Nak. Hafr. San. ve Tic. A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
23/11/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunluluk bulunmamaktadır
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

2 Kasım 2021 tarihli Hisse Senedi Alım Sözleşmesi İmzalanması Hakkındaki Özel Durum Açıklaması'nda belirtilmiş olan Ege Kırmataş Madencilik İnşaat Lojistik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin toplam 4.200.000 TL (Dört Milyon İki Yüz Bin Türk Lirası) nominal değerindeki (1.250 TL x 3.360 adet) nama yazılı paylarının tamamının satın alınmasına ilişkin Hisse Senedi Alım Sözleşmesi imzalanmıştır ve satın alma bedeli 4.500.000 USD (Dört Milyon Beş Yüz Bin Amerikan Doları) olarak gerçekleşmiştir. Satın alma bedeline ilişkin ödeme bugün yapılmış olup, payların devralınmasına ilişkin işlemler tamamlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979326


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Çeyrek 1.095 1.124 -52,99  
Gümüş.Ons 23,46 23,49 -0,20  
Gümüş Gr. 9,22 9,23 -0,54  
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