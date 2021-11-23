***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi02/11/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıEge Kırmataş Madencilik İnşaat Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTaş Ocağı İşletmeciliği, Agrega Üretimi ve SatışıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi4.200.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih23.11.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı4.200.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı1.339,29 USDToplam Tutar4.500.000 USDEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%2,5İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%4,4Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıAhmet Birinci (Yönetim Kurulu Başkanı), Mahmut Erkoç (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Mustafa Erkoç (Yönetim Kurulu Üyesi), Burak Erkoç (Yönetim Kurulu Üyesi), Emre Atasoy (Yönetim Kurulu Üyesi), Ege Deltaş Maden İnş. Nak. Hafr. San. ve Tic. A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi23/11/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunluluk bulunmamaktadırDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar2 Kasım 2021 tarihli Hisse Senedi Alım Sözleşmesi İmzalanması Hakkındaki Özel Durum Açıklaması'nda belirtilmiş olan Ege Kırmataş Madencilik İnşaat Lojistik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin toplam 4.200.000 TL (Dört Milyon İki Yüz Bin Türk Lirası) nominal değerindeki (1.250 TL x 3.360 adet) nama yazılı paylarının tamamının satın alınmasına ilişkin Hisse Senedi Alım Sözleşmesi imzalanmıştır ve satın alma bedeli 4.500.000 USD (Dört Milyon Beş Yüz Bin Amerikan Doları) olarak gerçekleşmiştir. Satın alma bedeline ilişkin ödeme bugün yapılmış olup, payların devralınmasına ilişkin işlemler tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979326BIST