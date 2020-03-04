***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor









***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -14.639 -577 85.742 85.742 5.870 5.870 57.424 575.374 31.640 607.014 1.021.404 154.530 1.175.934Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.921 25.719 -31.640 -5.921 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -1.059 0 -1.059 -1.059 3.613 3.613 0 0 -5.522 -5.522 -2.968 -10.423 -13.391Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.522 -5.522 -5.522 -12.418 -17.940Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -1.059 0 -1.059 -1.059 3.613 3.613 0 0 0 0 2.554 1.995 4.549Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -343 0 -343 -343 0 -343Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402 0 402 402 71.598 72.000Dönem Sonu Bakiyeler87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -15.698 -577 84.683 84.683 9.483 9.483 63.345 601.152 -5.522 595.630 1.018.495 215.705 1.234.200Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -15.698 -577 84.683 84.683 9.483 9.483 63.345 601.152 -5.522 595.630 1.018.495 215.705 1.234.200Transferler0 0 0 0 0 11 0 11 11 0 0 62 -5.605 5.522 -83 -10 10 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -3.512 0 -3.512 -3.512 650 650 0 0 -82.756 -82.756 -85.618 -21.583 -107.201Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -82.756 -82.756 -82.756 -21.088 -103.844Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0