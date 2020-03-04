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***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor

04.03.2020 22:56
GÜNCEL HABERLER



***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -14.639 -577 85.742 85.742 5.870 5.870 57.424 575.374 31.640 607.014 1.021.404 154.530 1.175.934
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.921 25.719 -31.640 -5.921 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.059 0 -1.059 -1.059 3.613 3.613 0 0 -5.522 -5.522 -2.968 -10.423 -13.391
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.522 -5.522 -5.522 -12.418 -17.940
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.059 0 -1.059 -1.059 3.613 3.613 0 0 0 0 2.554 1.995 4.549
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -343 0 -343 -343 0 -343
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402 0 402 402 71.598 72.000
Dönem Sonu Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -15.698 -577 84.683 84.683 9.483 9.483 63.345 601.152 -5.522 595.630 1.018.495 215.705 1.234.200
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -15.698 -577 84.683 84.683 9.483 9.483 63.345 601.152 -5.522 595.630 1.018.495 215.705 1.234.200
Transferler
0 0 0 0 0 11 0 11 11 0 0 62 -5.605 5.522 -83 -10 10 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -3.512 0 -3.512 -3.512 650 650 0 0 -82.756 -82.756 -85.618 -21.583 -107.201
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -82.756 -82.756 -82.756 -21.088 -103.844
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0



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Yarım 1.025 1.052 14,98  
Çeyrek 514 526 7,49  
Gümüş.Ons 17,21 17,25 0,08  
Gümüş Gr. 3,37 3,37 0,00  
B. Petrol 51,59 51,59 -0,27  
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