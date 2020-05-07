***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor









***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.112 20.069 0 0 0 0 -3.381 161.554 0 0 0 0 100.958 0 -15.698 -577 84.683 0 0 0 0 0 84.683 9.483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.483 63.345 0 0 0 601.152 -5.522 595.630 1.018.495 215.705 1.234.200Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 -5.584 5.522 -62 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 574 0 0 0 0 0 -32.225 -32.225 -31.640 -5.707 -37.347Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32.225 -32.225 -32.225 -6.162 -38.387Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 574 0 0 0 0 0 0 0 585 455 1.040Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış7.548 0 7.548 7.548 68.436 75.984Dönem Sonu Bakiyeler87.112 20.069 0 0 0 0 -3.381 161.554 0 0 0 0 100.958 0 -15.687 -577 84.694 0 0 0 0 0 84.694 10.057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.057 63.407 0 0 0 603.116 -32.225 570.891 994.403 278.434 1.272.837Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.112 20.069 0 0 0 0 -3.381 161.554 0 0 0 0 100.958 0 -19.199 -577 81.182 0 0 0 0 0 81.182 10.133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.133 63.407 0 0 0 603.508 -82.756 520.752 940.828 261.785 1.202.613Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -82.756 82.756 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 0 0 0 -33.748 -33.748 -33.754 -9.920 -43.674Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -33.748 -33.748 -33.748 -9.903 -43.651Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 0 0 0 0 0 -6 -17 -23Dönem Sonu Bakiyeler87.112 20.069 0 0 0 0 -3.381 161.554 0 0 0 0 100.958 0 -19.199 -577 81.182 0 0 0 0 0 81.182 10.127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.127 63.407 0 0 0 520.752 -33.748 487.004 907.074 251.865 1.158.939Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-40.904 -90.431Dönem Karı (Zararı)-43.651 -38.387Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-43.651 -38.387Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler28.731 12.794Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11.2,20 15.982 11.805Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-61 50Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.1 -61 50Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.339 7.284Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.449 1.978Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler8.890 5.306Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler766 -4.852Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.829 -6.084Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.595 1.232Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler6.320 4.347Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -5.615 -5.836Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -4İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-22.904 -61.067Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler25.439 57.762İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.347 -76İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)33.786 57.838Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-473 -1.110İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-473 -1.110Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-36.091 1.854Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.304 -115.815İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.998 -79.899İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-7.302 -35.916Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler226 -1.272İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)226 -1.272Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8.442 2.310İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.143 -4.796Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-11.013 -4.151Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-4.130 -645Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-37.824 -86.660Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -1.174 -2.085Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.906 -1.686YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.021 -2.073Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 18Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 18Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.314 -3.926Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -23İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -23Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler54 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler54 0Alınan Faiz225 1.858FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI65.791 85.921Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 75.984Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri68.500 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış3.173 11.605İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-72 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.828 -1.097Ödenen Faiz-982 -571YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.866 -6.583Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-825 -2.848NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.041 -9.431DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 93.216 90.449DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 110.257 81.018Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 110.257 93.216Ticari Alacaklar243.477 267.009İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5.1 8.849 40İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.1 234.628 266.969Diğer Alacaklar8.692 8.273İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5.1 21 75İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.671 8.198Stoklar9 176.513 137.607Peşin Ödenmiş Giderler10.1 15.571 11.532Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 532 510Diğer Dönen Varlıklar17.481 11.254ARA TOPLAM572.523 529.401TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR572.523 529.401DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar757 757İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar757 757Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller410.260 410.260Maddi Duran Varlıklar11 487.290 492.290Kullanım Hakkı Varlıkları12 31.710 9.049Maddi Olmayan Duran Varlıklar200.818 200.120Şerefiye14 195.554 194.797Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 5.264 5.323Peşin Ödenmiş Giderler39 65Ertelenmiş Vergi Varlığı23 23.230 22.937Diğer Duran Varlıklar36.360 35.715TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.190.464 1.171.193TOPLAM VARLIKLAR1.762.987 1.700.594KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 68.711 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar68.711 0Banka Kredileri68.711 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 17.353 4.676İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17.353 4.676Kiralama İşlemlerinden Borçlar17.353 4.676Ticari Borçlar223.710 226.917İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5.1 36.380 32.285İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.2 187.330 194.632Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7.643 5.632Diğer Borçlar67.919 62.369İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5.1 66.788 61.464İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-9.903 -6.162Ana Ortaklık Payları-33.748 -32.225Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kayıp TL 24 -0,38970000 -0,37210000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 21Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 26Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -5Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 -5Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-23 1.019Yabancı Para Çevrim Farkları-23 1.019DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-23 1.040TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-43.674 -37.347Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-9.920 -5.707Ana Ortaklık Payları-33.754 -31.640http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843432BIST