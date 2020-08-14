***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor









***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -15.698 -577 84.683 84.683 9.483 9.483 63.345 601.152 -5.522 595.630 1.018.495 215.705 1.234.200Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 -5.584 5.522 -62 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 11 0 11 11 610 610 0 0 -57.325 -57.325 -56.704 -8.845 -65.549Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -57.325 -57.325 -57.325 -9.300 -66.625Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 11 0 11 11 610 610 0 0 0 0 621 455 1.076Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.331 0 8.331 8.331 67.653 75.984Dönem Sonu Bakiyeler87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -15.687 -577 84.694 84.694 10.093 10.093 63.407 603.899 -57.325 546.574 970.122 274.513 1.244.635Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -19.199 -577 81.182 81.182 10.133 10.133 63.407 603.508 -82.756 520.752 940.828 261.785 1.202.613Transferler0 0 0 0 0 9 0 9 9 0 0 0 -82.765 82.756 -9 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27 -27 0 0 -82.282 -82.282 -82.309 -24.494 -106.803Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -82.282 -82.282 -82.282 -24.490 -106.772Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27 -27 0 0 0 0 -27 -4 -31Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.976 0 1.976 1.976 1.858 3.834Dönem Sonu Bakiyeler87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -19.190 -577 81.191 81.191 10.106 10.106 63.407 522.719 -82.282 440.437 860.495 239.149 1.099.644Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-31.440 -91.378Dönem Karı (Zararı)-106.772 -66.625Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-106.772 -66.625Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler74.611 30.435Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11, 20 34.967 28.119Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler26 691Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.1 26 691Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.835 8.137Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.960 2.098Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler726 1.129Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7.149 4.910Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.649 -5.241Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-4.458 -8.217Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7.107 2.976Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12.618 6.729Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -9.912 -7.848Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler22.1, 22.2 19.225 -152Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler3.203 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.336 -48.966Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler17.432 19.355İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-14.732 -161İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)32.164 19.516Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.554 127İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.554 127Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-23.215 23.132Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.178 -87.825İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)25.320 -75.543İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-11.142 -12.282Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.245 -991İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.245 -991Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)6.405 -315İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.155 -2.449Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-6.603 -4.843Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-3.552 2.394Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-26.825 -85.156Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.727 -3.850Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.888 -2.372YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.486 -10.045Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10.517 178Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.341 -12.705Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -47İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -47Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler45 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler45 0Alınan Faiz2.044 2.529Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)249 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI59.695 85.721Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 75.984Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri68.500 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış4.247 13.088İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-31 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.926 -2.165Ödenen Faiz-3.095 -1.186YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.769 -15.702Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-1.918 -2.694NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.851 -18.396DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 93.216 90.449DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 117.067 72.053Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 117.067 93.216Ticari Alacaklar251.937 267.009İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5.1 14.939 40İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.1 236.998 266.969Diğer Alacaklar7.563 8.273İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5.1 30 75İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.533 8.198Stoklar9 159.510 137.607Peşin Ödenmiş Giderler10.1 14.683 11.532Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 40 510Diğer Dönen Varlıklar16.095 11.254ARA TOPLAM566.895 529.401TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR566.895 529.401DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar773 757İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar773 757Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller410.260 410.260Maddi Duran Varlıklar11 461.426 492.290Kullanım Hakkı Varlıkları12 26.734 9.049Maddi Olmayan Duran Varlıklar201.695 200.120Şerefiye14 196.551 194.797Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 5.144 5.323Peşin Ödenmiş Giderler29 65Ertelenmiş Vergi Varlığı24 22.432 22.937Diğer Duran Varlıklar34.891 35.715TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.158.240 1.171.193TOPLAM VARLIKLAR1.725.135 1.700.594KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 69.285 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 17.178 4.676İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17.178 4.676Kiralama İşlemlerinden Borçlar17.178 4.676Ticari Borçlar245.102 226.917İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5.1 61.612 32.285İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.2 183.490 194.632Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7.731 5.632Diğer Borçlar74.978 62.369İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5.1 70.828 61.464İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.150 905Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.2 10.022 3.617Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 1.337 2.021Kısa Vadeli Karşılıklar39.512 29.600Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar5.348 2.674Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar34.164 26.926Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.785 11.123ARA TOPLAM469.930 345.955TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER469.930 345.955UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 11.064 5.228İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11.064 5.228Kiralama İşlemlerinden Borçlar11.064 5.228Diğer Borçlar63.978 55.200İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5.1 63.978 55.200Uzun Vadeli Karşılıklar58.307 56.241Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 25.035 24.933Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar33.272 31.308Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 22.212 35.357TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER155.561 152.026TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER625.491 497.981ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar860.495 940.828Ödenmiş Sermaye17 87.112 87.112Sermaye Düzeltme Farkları17 20.069 20.069Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)17 -3.381 -3.381Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 161.554 161.554Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)81.191 81.182Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 81.191 81.182Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 100.958 100.958Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -19.190 -19.199Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -577 -577Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10.106 10.133Yabancı Para Çevrim Farkları10.106 10.133Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler63.407 63.407Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları522.719 603.508Net Dönem Karı veya Zararı-82.282 -82.756Kontrol Gücü Olmayan Paylar239.149 261.785TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.099.644 1.202.613TOPLAM KAYNAKLAR1.725.135 1.700.594Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 408.632 338.089 231.178 206.426Satışların Maliyeti18 -409.526 -336.027 -227.737 -194.374TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18 -894 2.062 3.441 12.052BRÜT KAR (ZARAR)18 -894 2.062 3.441 12.052Genel Yönetim Giderleri19 -61.110 -58.941 -30.436 -30.312Pazarlama Giderleri-17.313 -12.607 -9.262 -7.797Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21.1 5.802 11.940 2.575 3.301Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21.2 -14.031 -16.161 -8.668 -5.003ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-87.546 -73.707 -42.350 -27.759Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler6 152 5 148Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -19.232 0 -19.231 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-106.772 -73.555 -61.576 -27.611Finansman Gelirleri23.1 8.992 11.575 4.862 4.337Finansman Giderleri23.2 -18.904 -12.493 -10.704 -6.976SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-116.684 -74.473 -67.418 -30.250Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri9.912 7.848 4.297 2.012Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -2.304 -2.155 -1.590 -1.575Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 12.216 10.003 5.887 3.587SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-106.772 -66.625 -63.121 -28.238DÖNEM KARI (ZARARI)-106.772 -66.625 -63.121 -28.238Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-24.490 -9.300 -14.587 -3.138Ana Ortaklık Payları-82.282 -57.325 -48.534 -25.100Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kayıp TL 25 -0,95020000 -0,66200000 -0,56050000 -0,28990000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 21 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 26 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -5 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 -5 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-31 1.053 -8 34Yabancı Para Çevrim Farkları-31 1.053 -8 34Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-31 1.053 -8 34DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-31 1.074 -8 34TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-106.803 -65.551 -63.129 -28.204Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-24.494 -8.847 -14.574 -3.140Ana Ortaklık Payları-82.309 -56.704 -48.555 -25.064http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869173BIST