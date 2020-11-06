***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor









***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -15.698 -577 84.683 84.683 9.483 9.483 63.345 601.152 -5.522 595.630 1.018.495 215.705 1.234.200Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 -5.584 5.522 -62 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 11 0 11 11 455 455 0 0 -83.055 -83.055 -82.589 -9.027 -91.616Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -83.055 -83.055 -83.055 -9.289 -92.344Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 11 0 11 11 455 455 0 0 0 0 466 262 728Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.331 0 8.331 8.331 67.653 75.984Dönem Sonu Bakiyeler87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -15.687 -577 84.694 84.694 9.938 9.938 63.407 603.899 -83.055 520.844 944.237 274.331 1.218.568Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -19.199 -577 81.182 81.182 10.133 10.133 63.407 603.508 -82.756 520.752 940.828 261.785 1.202.613Transferler0 0 0 0 -354 9 0 -345 -345 0 0 0 -82.411 82.756 345 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -255 -255 0 0 -97.643 -97.643 -97.898 -22.968 -120.866Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -97.643 -97.643 -97.643 -22.824 -120.467Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -255 -255 0 0 0 0 -255 -144 -399Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.976 0 1.976 1.976 1.858 3.834Dönem Sonu Bakiyeler87.112 20.069 -3.381 161.554 100.604 -19.190 -577 80.837 80.837 9.878 9.878 63.407 523.073 -97.643 425.430 844.906 240.675 1.085.581Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.895 -65.020Dönem Karı (Zararı)-120.467 -92.344Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-120.467 -92.344Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler115.254 46.377Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11, 20 54.630 44.640Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-424 618Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.1 -424 618Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19.461 13.356Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.245 3.246Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler726 3.728Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12.490 6.382Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.461 -5.891Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-7.079 -10.129Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11.540 4.238Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler27.327 2.445Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -11.900 -8.639Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler22.1,22.2 18.496 -152Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler3.203 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.860 -9.375Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-47.746 -4.258İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-15.585 -182İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-32.161 -4.076Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.687 496İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.687 496Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13.373 54.092Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.819 -58.232İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5.707 -69.907İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10.112 11.675Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.394 -1.313İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.394 -1.313Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9.091 -3.012İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.896 2.852Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-813 -149Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.709 3.001Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-11.073 -55.342Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.364 -5.641Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.458 -4.037YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.424 -14.619Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10.985 178Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.618 -17.876Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -45İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -45Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler22 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler22 0Alınan Faiz3.938 3.124Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)249 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI48.696 77.177Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 75.984Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri68.500 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış1.360 8.972İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-309 -1.896Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-15.428 -3.239Ödenen Faiz-5.427 -2.644YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.377 -2.462Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-6.272 -1.235NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.105 -3.697DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 93.216 90.449DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 110.321 86.752Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 110.321 93.216Ticari Alacaklar324.920 267.009İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5.1 22.471 40İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.1 302.449 266.969Diğer Alacaklar6.622 8.273İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5.1 53 75İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.569 8.198Stoklar9 121.591 137.607Peşin Ödenmiş Giderler10.1 12.257 11.532Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 51 510Diğer Dönen Varlıklar13.524 11.254ARA TOPLAM589.286 529.401TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR589.286 529.401DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar870 757İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar870 757Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller403.960 410.260Maddi Duran Varlıklar11 465.797 492.290Kullanım Hakkı Varlıkları12 27.893 9.049Maddi Olmayan Duran Varlıklar206.339 200.120Şerefiye14 200.865 194.797Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 5.474 5.323Peşin Ödenmiş Giderler29 65Ertelenmiş Vergi Varlığı24 24.055 22.937Diğer Duran Varlıklar34.148 35.715TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.163.091 1.171.193TOPLAM VARLIKLAR1.752.377 1.700.594KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 69.610 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar69.610 0Banka Kredileri69.610 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 19.161 4.676İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19.161 4.676Kiralama İşlemlerinden Borçlar19.161 4.676Ticari Borçlar249.706 226.917İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5.1 44.962 32.285İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.2 204.744 194.632Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7.494 5.632Diğer Borçlar84.623 62.369İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5.1 80.324 61.464İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.299 905Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.2 12.708 3.617Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 2.363 2.021Kısa Vadeli Karşılıklar46.895 29.600Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar7.051 2.674Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar39.844 26.926Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.895 11.123ARA TOPLAM500.455 345.955TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER500.455 345.955UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 10.606 5.228İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar10.606 5.228Kiralama İşlemlerinden Borçlar10.606 5.228Diğer Borçlar75.763 55.200İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5.1 75.763 55.200Uzun Vadeli Karşılıklar61.837 56.241Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 25.253 24.933Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar36.584 31.308Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 18.135 35.357TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER166.341 152.026TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER666.796 497.981ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar844.906 940.828Ödenmiş Sermaye17 87.112 87.112Sermaye Düzeltme Farkları17 20.069 20.069Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)17 -3.381 -3.381Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 161.554 161.554Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)80.837 81.182Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 80.837 81.182Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 100.604 100.958Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -19.190 -19.199Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -577 -577Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.878 10.133Yabancı Para Çevrim Farkları9.878 10.133Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler63.407 63.407Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları523.073 603.508Net Dönem Karı veya Zararı-97.643 -82.756Kontrol Gücü Olmayan Paylar240.675 261.785TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.085.581 1.202.613TOPLAM KAYNAKLAR1.752.377 1.700.594Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 762.211 564.065 353.579 225.976Satışların Maliyeti18 -715.185 -555.659 -305.659 -219.632TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18 47.026 8.406 47.920 6.344BRÜT KAR (ZARAR)18 47.026 8.406 47.920 6.344Genel Yönetim Giderleri19 -95.205 -88.803 -34.095 -29.862Pazarlama Giderleri-29.167 -17.508 -11.854 -4.901Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21.1 9.445 15.547 3.643 3.607Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21.2 -25.538 -19.173 -11.507 -3.012ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-93.439 -101.531 -5.893 -27.824Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22.1 791 152 785 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22.2 -19.287 0 -55 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-111.935 -101.379 -5.163 -27.824Finansman Gelirleri23.1 14.954 14.900 5.962 3.325Finansman Giderleri23.2 -35.386 -14.504 -16.482 -2.011SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-132.367 -100.983 -15.683 -26.510Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri11.900 8.639 1.988 791Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -4.890 -5.052 -2.586 -2.897Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 16.790 13.691 4.574 3.688SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-120.467 -92.344 -13.695 -25.719DÖNEM KARI (ZARARI)-120.467 -92.344 -13.695 -25.719Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-22.824 -9.289 1.666 11Ana Ortaklık Payları-97.643 -83.055 -15.361 -25.730Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kayıp TL 25 -1,12760000 -0,95920000 -0,17740000 -0,29710000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 21 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 26 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -5 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 -5 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-399 707 -368 -346Yabancı Para Çevrim Farkları-399 707 -368 -346DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-399 728 -368 -346TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-120.866 -91.616 -14.063 -26.065Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-22.968 -9.027 1.526 -180Ana Ortaklık Payları-97.898 -82.589 -15.589 -25.885http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886739BIST