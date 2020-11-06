***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor
06.11.2020 18:10
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -15.698 -577 84.683 84.683 9.483 9.483 63.345 601.152 -5.522 595.630 1.018.495 215.705 1.234.200
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 -5.584 5.522 -62 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 11 0 11 11 455 455 0 0 -83.055 -83.055 -82.589 -9.027 -91.616
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -83.055 -83.055 -83.055 -9.289 -92.344
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 11 0 11 11 455 455 0 0 0 0 466 262 728
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.331 0 8.331 8.331 67.653 75.984
Dönem Sonu Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -15.687 -577 84.694 84.694 9.938 9.938 63.407 603.899 -83.055 520.844 944.237 274.331 1.218.568
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -19.199 -577 81.182 81.182 10.133 10.133 63.407 603.508 -82.756 520.752 940.828 261.785 1.202.613
Transferler
0 0 0 0 -354 9 0 -345 -345 0 0 0 -82.411 82.756 345 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -255 -255 0 0 -97.643 -97.643 -97.898 -22.968 -120.866
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -97.643 -97.643 -97.643 -22.824 -120.467
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -255 -255 0 0 0 0 -255 -144 -399
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.976 0 1.976 1.976 1.858 3.834
Dönem Sonu Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 100.604 -19.190 -577 80.837 80.837 9.878 9.878 63.407 523.073 -97.643 425.430 844.906 240.675 1.085.581
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.895 -65.020
Dönem Karı (Zararı)
-120.467 -92.344
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-120.467 -92.344
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
115.254 46.377
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 20 54.630 44.640
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-424 618
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.1 -424 618
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.461 13.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.245 3.246
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
726 3.728
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12.490 6.382
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.461 -5.891
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.079 -10.129
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11.540 4.238
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
27.327 2.445
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -11.900 -8.639
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22.1,22.2 18.496 -152
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.203 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.860 -9.375
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.746 -4.258
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.585 -182
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-32.161 -4.076
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.687 496
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.687 496
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13.373 54.092
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.819 -58.232
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.707 -69.907
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.112 11.675
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.394 -1.313
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.394 -1.313
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9.091 -3.012
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.896 2.852
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-813 -149
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.709 3.001
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-11.073 -55.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.364 -5.641
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.458 -4.037
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.424 -14.619
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.985 178
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.618 -17.876
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -45
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -45
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
22 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
22 0
Alınan Faiz
3.938 3.124
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
249 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.696 77.177
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 75.984
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
68.500 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
1.360 8.972
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-309 -1.896
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.428 -3.239
Ödenen Faiz
-5.427 -2.644
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.377 -2.462
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-6.272 -1.235
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.105 -3.697
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 93.216 90.449
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 110.321 86.752
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 110.321 93.216
Ticari Alacaklar
324.920 267.009
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.1 22.471 40
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 302.449 266.969
Diğer Alacaklar
6.622 8.273
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.1 53 75
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.569 8.198
Stoklar
9 121.591 137.607
Peşin Ödenmiş Giderler
10.1 12.257 11.532
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 51 510
Diğer Dönen Varlıklar
13.524 11.254
ARA TOPLAM
589.286 529.401
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
589.286 529.401
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
870 757
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
870 757
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
403.960 410.260
Maddi Duran Varlıklar
11 465.797 492.290
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 27.893 9.049
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
206.339 200.120
Şerefiye
14 200.865 194.797
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 5.474 5.323
Peşin Ödenmiş Giderler
29 65
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 24.055 22.937
Diğer Duran Varlıklar
34.148 35.715
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.163.091 1.171.193
TOPLAM VARLIKLAR
1.752.377 1.700.594
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 69.610 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
69.610 0
Banka Kredileri
69.610 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 19.161 4.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19.161 4.676
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19.161 4.676
Ticari Borçlar
249.706 226.917
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.1 44.962 32.285
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 204.744 194.632
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.494 5.632
Diğer Borçlar
84.623 62.369
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.1 80.324 61.464
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.299 905
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.2 12.708 3.617
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 2.363 2.021
Kısa Vadeli Karşılıklar
46.895 29.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7.051 2.674
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
39.844 26.926
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.895 11.123
ARA TOPLAM
500.455 345.955
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
500.455 345.955
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 10.606 5.228
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.606 5.228
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10.606 5.228
Diğer Borçlar
75.763 55.200
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.1 75.763 55.200
Uzun Vadeli Karşılıklar
61.837 56.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 25.253 24.933
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
36.584 31.308
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 18.135 35.357
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
166.341 152.026
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
666.796 497.981
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
844.906 940.828
Ödenmiş Sermaye
17 87.112 87.112
Sermaye Düzeltme Farkları
17 20.069 20.069
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
17 -3.381 -3.381
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 161.554 161.554
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
80.837 81.182
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 80.837 81.182
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 100.604 100.958
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -19.190 -19.199
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -577 -577
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.878 10.133
Yabancı Para Çevrim Farkları
9.878 10.133
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
63.407 63.407
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
523.073 603.508
Net Dönem Karı veya Zararı
-97.643 -82.756
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
240.675 261.785
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.085.581 1.202.613
TOPLAM KAYNAKLAR
1.752.377 1.700.594
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 762.211 564.065 353.579 225.976
Satışların Maliyeti
18 -715.185 -555.659 -305.659 -219.632
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18 47.026 8.406 47.920 6.344
BRÜT KAR (ZARAR)
18 47.026 8.406 47.920 6.344
Genel Yönetim Giderleri
19 -95.205 -88.803 -34.095 -29.862
Pazarlama Giderleri
-29.167 -17.508 -11.854 -4.901
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21.1 9.445 15.547 3.643 3.607
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21.2 -25.538 -19.173 -11.507 -3.012
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-93.439 -101.531 -5.893 -27.824
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22.1 791 152 785 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22.2 -19.287 0 -55 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-111.935 -101.379 -5.163 -27.824
Finansman Gelirleri
23.1 14.954 14.900 5.962 3.325
Finansman Giderleri
23.2 -35.386 -14.504 -16.482 -2.011
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-132.367 -100.983 -15.683 -26.510
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11.900 8.639 1.988 791
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -4.890 -5.052 -2.586 -2.897
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 16.790 13.691 4.574 3.688
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-120.467 -92.344 -13.695 -25.719
DÖNEM KARI (ZARARI)
-120.467 -92.344 -13.695 -25.719
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-22.824 -9.289 1.666 11
Ana Ortaklık Payları
-97.643 -83.055 -15.361 -25.730
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kayıp TL 25 -1,12760000 -0,95920000 -0,17740000 -0,29710000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 21 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 26 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -5 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 -5 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-399 707 -368 -346
Yabancı Para Çevrim Farkları
-399 707 -368 -346
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-399 728 -368 -346
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-120.866 -91.616 -14.063 -26.065
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-22.968 -9.027 1.526 -180
Ana Ortaklık Payları
-97.898 -82.589 -15.589 -25.885
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886739
BIST