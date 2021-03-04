***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor









***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -15.698 -577 84.683 84.683 9.483 9.483 63.345 601.152 -5.522 595.630 1.018.495 215.705 1.234.200Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 0 0 0 11 0 11 11 0 0 62 -5.605 5.522 -83 -10 10 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -3.512 0 -3.512 -3.512 650 650 0 0 -82.756 -82.756 -85.618 -21.583 -107.201Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -82.756 -82.756 -82.756 -21.088 -103.844Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -3.512 0 -3.512 -3.512 650 650 0 0 0 0 -2.862 -495 -3.357Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -370 0 -370 -370 0 -370Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.331 0 8.331 8.331 67.653 75.984Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -19.199 -577 81.182 81.182 10.133 10.133 63.407 603.508 -82.756 520.752 940.828 261.785 1.202.613Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -19.199 -577 81.182 81.182 10.133 10.133 63.407 603.508 -82.756 520.752 940.828 261.785 1.202.613Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 0 0 -354 9 0 -345 -345 0 0 0 -82.419 82.756 337 -8 8 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -977 0 -977 -977 -253 -253 0 0 -35.250 -35.250 -36.480 -21.561 -58.041Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35.250 -35.250 -35.250 -21.160 -56.410Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -977 0 -977 -977 -253 -253 0 0 0 0 -1.230 -401 -1.631Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -112 0 -112 -112 0 -112Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler87.112 20.069 -3.381 161.554 100.604 -20.167 -577 79.860 79.860 9.880 9.880 63.407 520.977 -35.250 485.727 904.228 240.232 1.144.460Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI35.242 -45.046Dönem Karı (Zararı)-56.410 -103.844Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-56.410 -103.844Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler78.324 47.808Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12.2, 23 74.436 63.755Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-551 22.851Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.1 -551 4.082Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25.2 0 18.769Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler18.515 9.012Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.451 3.358Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16.3 3.600 1.345Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler6.464 4.309Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.173 -5.051Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24.1, 26.1 -12.057 -11.731Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24.2, 26.2 14.230 6.680Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler25.427 6.495Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-54.075 -40.510Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler25.1 -54.075 -40.510Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -5.023 -8.240Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler25.1, 25.2 14.236 -504Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler3.186 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler24.010 24.158Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-67.331 -9.728İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.524 583İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-57.807 -10.311Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-55 -1.135İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-55 -1.135Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11.096 71.061Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler71.439 -28.337İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8.368 -80.626İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)63.071 52.289Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.901 -1.481İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.901 -1.481Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)6.099 -4.944İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-139 -1.278Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)5.109 3.848Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-5.248 -5.126Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları45.924 -31.878Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.736 -6.264Vergi İadeleri (Ödemeleri)-6.946 -6.904YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-13.753 -24.518Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12.214 1.546Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-32.919 -29.858Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler23 166İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler23 166Alınan Faiz6.680 3.628Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)249 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-28.154 77.034Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 75.984Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri68.500 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-68.500 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış2.515 9.664İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-506 -50Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-21.119 -4.631Ödenen Temettüler-112 -370Ödenen Faiz-8.932 -3.563YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.665 7.470Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-6.309 -4.703NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.974 2.767DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 93.216 90.449DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 80.242 93.216Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 80.242 93.216Ticari Alacaklar344.803 267.009İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4.1 15.868 40İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.1 328.935 266.969Diğer Alacaklar4.989 8.273İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4.2 52 75İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.1 4.937 8.198Stoklar9 124.107 137.607Peşin Ödenmiş Giderler10.1 10.940 11.532Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 251 510Diğer Dönen Varlıklar19.1 9.635 11.254ARA TOPLAM574.967 529.401TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR574.967 529.401DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar870 757İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.2 870 757Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 458.035 410.260Maddi Duran Varlıklar12 463.980 492.290Kullanım Hakkı Varlıkları13 26.379 9.049Maddi Olmayan Duran Varlıklar206.137 200.120Şerefiye15 200.631 194.797Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 5.506 5.323Peşin Ödenmiş Giderler10.2 29 65Ertelenmiş Vergi Varlığı27 26.551 22.937Diğer Duran Varlıklar19.2 33.210 35.715TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.215.191 1.171.193TOPLAM VARLIKLAR1.790.158 1.700.594KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 19.580 4.676İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19.580 4.676Kiralama İşlemlerinden Borçlar19.580 4.676Ticari Borçlar302.020 226.917İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4.3 46.033 32.285İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.2 255.987 194.632Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18.1 7.555 5.632Diğer Borçlar159.166 62.369İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4.4 155.360 61.464İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.3 3.806 905Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.3 9.716 3.617Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 383 2.021Kısa Vadeli Karşılıklar41.014 29.600Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18.2 8.109 2.674Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16.3 32.905 26.926Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19.3 6.011 11.123ARA TOPLAM545.445 345.955TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER545.445 345.955UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 8.522 5.228İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.522 5.228Kiralama İşlemlerinden Borçlar8.522 5.228Diğer Borçlar0 55.200İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4.5 0 55.200Uzun Vadeli Karşılıklar64.784 56.241Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18.3 26.932 24.933Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16.3 37.852 31.308Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 26.947 35.357TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER100.253 152.026TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER645.698 497.981ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar904.228 940.828Ödenmiş Sermaye20 87.112 87.112Sermaye Düzeltme Farkları20 20.069 20.069Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)20 -3.381 -3.381Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 161.554 161.554Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)79.860 81.182Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 79.860 81.182Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)20 100.604 100.958Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -20.167 -19.199Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -577 -577Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.880 10.133Yabancı Para Çevrim Farkları9.880 10.133Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler63.407 63.407Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları520.977 603.508Net Dönem Karı veya Zararı-35.250 -82.756Kontrol Gücü Olmayan Paylar240.232 261.785TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.144.460 1.202.613TOPLAM KAYNAKLAR1.790.158 1.700.594Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 1.141.875 813.275Satışların Maliyeti21 -1.030.986 -794.964TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)21 110.889 18.311BRÜT KAR (ZARAR)21 110.889 18.311Genel Yönetim Giderleri22.1 -133.527 -119.674Pazarlama Giderleri22.2 -41.143 -25.759Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24.1 15.267 20.091Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24.2 -28.340 -25.112ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-76.854 -132.143Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25.1 55.886 41.014Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25.2 -16.047 -18.769FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-37.015 -109.898Finansman Gelirleri26.1 20.586 19.768Finansman Giderleri26.2 -45.004 -21.954SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-61.433 -112.084Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri5.023 8.240Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -5.197 -7.007Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 10.220 15.247SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-56.410 -103.844DÖNEM KARI (ZARARI)-56.410 -103.844Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-21.160 -21.088Ana Ortaklık Payları-35.250 -82.756Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kayıp TL 28 -0,40710000 -0,95570000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.322 -4.498Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.652 -5.622Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler330 1.124Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi330 1.124Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-309 1.141Yabancı Para Çevrim Farkları-309 1.141DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.631 -3.357TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-58.041 -107.201Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-21.561 -21.583Ana Ortaklık Payları-36.480 -85.618http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915237BIST