***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor









***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -19.199 -577 81.182 81.182 10.133 10.133 63.407 603.508 -82.756 520.752 940.828 261.785 1.202.613Transferler0 0 0 0 0 9 0 9 9 0 0 0 -82.765 82.756 -9 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27 -27 0 0 -82.282 -82.282 -82.309 -24.494 -106.803Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -82.282 -82.282 -82.282 -24.490 -106.772Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27 -27 0 0 0 0 -27 -4 -31Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.976 0 1.976 1.976 1.858 3.834Dönem Sonu Bakiyeler87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -19.190 -577 81.191 81.191 10.106 10.106 63.407 522.719 -82.282 440.437 860.495 239.149 1.099.644Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.112 20.069 -3.381 161.554 100.604 -20.167 -577 79.860 79.860 9.880 9.880 63.407 520.977 -35.250 485.727 904.228 240.232 1.144.460Transferler0 0 0 0 -2.507 0 0 -2.507 -2.507 0 0 3.542 -36.285 35.250 -1.035 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -983 -983 0 0 -4.285 -4.285 -5.268 7.091 1.823Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.285 -4.285 -4.285 7.855 3.570Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -983 -983 0 0 0 0 -983 -764 -1.747Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -337 0 -337 -337 0 -337Dönem Sonu Bakiyeler87.112 20.069 -3.381 161.554 98.097 -20.167 -577 77.353 77.353 8.897 8.897 66.949 484.355 -4.285 480.070 898.623 247.323 1.145.946Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-28.990 -31.440Dönem Karı (Zararı)3.570 -106.772Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.570 -106.772Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler64.017 74.611Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,20 39.318 34.967Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-61 26Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-61 26Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.924 11.835Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.373 3.960Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler521 726Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5.030 7.149Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.451 2.649Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.295 -4.458Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler5.746 7.107Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler17.848 12.618Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -5.906 -9.912Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-557 19.225Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 3.203İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-87.601 5.336Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-106.986 17.432İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9.280 -14.732İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-116.266 32.164Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-966 -2.554İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-966 -2.554Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-70.089 -23.215Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler78.301 14.178İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)16.175 25.320İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)62.126 -11.142Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.151 3.245İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.151 3.245Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)31.122 6.405İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-17.832 -10.155Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-27.622 -6.603Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)9.790 -3.552Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-20.014 -26.825Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-7.393 -1.727Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.583 -2.888YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-40.230 -2.486Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri214 10.517Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-40.497 -15.341Verilen Nakit Avans ve Borçlar-317 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-317 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 45İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 45Alınan Faiz370 2.044Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 249FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.925 59.695Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri15.950 68.500İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış9.779 4.247İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-5.012 -31Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-14.044 -9.926Ödenen Temettüler-337 0Ödenen Faiz-1.411 -3.095YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-64.295 25.769Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-5.363 -1.918NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-69.658 23.851DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 80.242 93.216DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 10.584 117.067Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 10.584 80.242Ticari Alacaklar447.841 338.018İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5.1 99 9.083İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.1 447.742 328.935Diğer Alacaklar26.867 11.774İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5.1 20.964 6.837İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.903 4.937Stoklar9 196.164 124.107Peşin Ödenmiş Giderler10.1 38.411 10.940Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 78 251Diğer Dönen Varlıklar10.351 9.635ARA TOPLAM730.296 574.967TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR730.296 574.967DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar870 870İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar870 870Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller444.625 458.035Maddi Duran Varlıklar11 488.625 463.980Kullanım Hakkı Varlıkları12 28.229 26.379Maddi Olmayan Duran Varlıklar211.468 206.137Şerefiye14 206.168 200.631Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 5.300 5.506Peşin Ödenmiş Giderler253 29Ertelenmiş Vergi Varlığı23 30.503 26.551Diğer Duran Varlıklar32.849 33.210TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.237.422 1.215.191TOPLAM VARLIKLAR1.967.718 1.790.158KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 15.950 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15.950 0Banka Kredileri15.950 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 18.303 19.580İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18.303 19.580Kiralama İşlemlerinden Borçlar18.303 19.580Ticari Borçlar386.452 302.020İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5.1 68.263 46.033İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.2 318.189 255.987Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11.530 7.555Diğer Borçlar191.888 159.166İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5.1 189.233 155.360İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.655 3.806Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.2 40.203 9.716Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 3.808 383Kısa Vadeli Karşılıklar40.982 41.014Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar6.729 8.109Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar34.253 32.905Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.651 6.011ARA TOPLAM720.767 545.445TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER720.767 545.445UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 11.647 8.522İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11.647 8.522Kiralama İşlemlerinden Borçlar11.647 8.522Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)635 0Uzun Vadeli Karşılıklar70.257 64.784Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 26.824 26.932Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar43.433 37.852Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 18.466 26.947TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER101.005 100.253TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER821.772 645.698ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar898.623 904.228Ödenmiş Sermaye17 87.112 87.112Sermaye Düzeltme Farkları17 20.069 20.069Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)17 -3.381 -3.381Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 161.554 161.554Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)77.353 79.860Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 77.353 79.860Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 98.097 100.604Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -20.167 -20.167Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -577 -577Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8.897 9.880Yabancı Para Çevrim Farkları8.897 9.880Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler66.949 63.407Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları484.355 520.977Net Dönem Karı veya Zararı-4.285 -35.250Kontrol Gücü Olmayan Paylar247.323 240.232TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.145.946 1.144.460TOPLAM KAYNAKLAR1.967.718 1.790.158Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 791.833 408.632 472.145 231.178Satışların Maliyeti18 -660.736 -409.526 -378.483 -227.737TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18 131.097 -894 93.662 3.441BRÜT KAR (ZARAR)18 131.097 -894 93.662 3.441Genel Yönetim Giderleri19 -82.579 -61.110 -44.451 -30.436Pazarlama Giderleri-18.498 -17.313 -9.243 -9.262Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21.1 10.703 5.802 6.131 2.575Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21.2 -26.448 -14.031 -10.742 -8.668ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.275 -87.546 35.357 -42.350Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler566 6 160 5Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-10 -19.232 -10 -19.231FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.831 -106.772 35.507 -61.576Finansman Gelirleri22.1 6.211 8.992 2.085 4.862Finansman Giderleri22.2 -23.378 -18.904 -11.679 -10.704SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.336 -116.684 25.913 -67.418Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri5.906 9.912 1.285 4.297Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -4.947 -2.304 -3.734 -1.590Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 10.853 12.216 5.019 5.887SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.570 -106.772 27.198 -63.121DÖNEM KARI (ZARARI)3.570 -106.772 27.198 -63.121Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar7.855 -24.490 9.451 -14.587Ana Ortaklık Payları-4.285 -82.282 17.747 -48.534Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç ( Zarar) 24 -0,04950000 -0,95020000 0,20490000 -0,56050000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.747 -31 -481 -8Yabancı Para Çevrim Farkları-1.747 -31 -481 -8DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.747 -31 -481 -8TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.823 -106.803 26.717 -63.129Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar7.091 -24.494 9.207 -14.574Ana Ortaklık Payları-5.268 -82.309 17.510 -48.555http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958063BIST