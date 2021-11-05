***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor









***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -19.199 -577 81.182 81.182 10.133 10.133 63.407 603.508 -82.756 520.752 940.828 261.785 1.202.613Transferler0 0 0 0 -354 9 0 -345 -345 0 0 0 -82.411 82.756 345 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -255 -255 0 0 -97.643 -97.643 -97.898 -22.968 -120.866Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -97.643 -97.643 -97.643 -22.824 -120.467Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -255 -255 0 0 0 0 -255 -144 -399Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.976 0 1.976 1.976 1.858 3.834Dönem Sonu Bakiyeler87.112 20.069 -3.381 161.554 100.604 -19.190 -577 80.837 80.837 9.878 9.878 63.407 523.073 -97.643 425.430 844.906 240.675 1.085.581Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.112 20.069 -3.381 161.554 100.604 -20.167 -577 79.860 79.860 9.880 9.880 63.407 520.977 -35.250 485.727 904.228 240.232 1.144.460Transferler0 0 0 0 -2.507 -48 0 -2.555 -2.555 0 0 3.542 -36.237 35.250 -987 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -922 -922 0 0 20.613 20.613 19.691 16.415 36.106Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.613 20.613 20.613 17.144 37.757Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -922 -922 0 0 0 0 -922 -729 -1.651Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -337 0 -337 -337 0 -337Dönem Sonu Bakiyeler87.112 20.069 -3.381 161.554 98.097 -20.215 -577 77.305 77.305 8.958 8.958 66.949 484.403 20.613 505.016 923.582 256.647 1.180.229Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.633 -17.895Dönem Karı (Zararı)37.757 -120.467Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)37.757 -120.467Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler102.312 115.254Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11.2,20 59.455 54.630Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-16 -424Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-16 -424Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler18.409 19.461Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.245 6.245Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler521 726Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9.643 12.490Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.126 4.461Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.907 -7.079Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10.033 11.540Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler17.393 27.327Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 1.544 -11.900Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-599 18.496Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 3.203İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-116.458 -5.860Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-106.007 -47.746İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9.027 -15.585İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-115.034 -32.161Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-246 -1.687İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-246 -1.687Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-94.690 13.373Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler65.394 15.819İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)24.293 5.707İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)41.101 10.112Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.269 3.394İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.269 3.394Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)24.380 9.091İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.020 1.896Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-7.238 -813Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.218 2.709Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları23.611 -11.073Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-9.591 -2.364Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.387 -4.458YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-38.674 -7.424Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri221 10.985Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-59.816 -22.618Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri20.895 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar-346 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-346 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 22İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 22Alınan Faiz372 3.938Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 249FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.433 48.696Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri15.950 68.500Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-15.950 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış9.636 1.360İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-5.223 -309Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-21.943 -15.428Ödenen Temettüler-337 0Ödenen Faiz-3.566 -5.427YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-51.474 23.377Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-5.236 -6.272NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-56.710 17.105DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 80.242 93.216DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 23.532 110.321Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 23.532 80.242Ticari Alacaklar447.368 338.018İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5.1 356 9.083İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.1 447.012 328.935Diğer Alacaklar5.281 11.774İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5.1 98 6.837İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.183 4.937Stoklar9 220.560 124.107Peşin Ödenmiş Giderler10.1 20.770 10.940Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 127 251Diğer Dönen Varlıklar8.959 9.635ARA TOPLAM726.597 574.967TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR726.597 574.967DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar870 870İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar870 870Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller444.625 458.035Maddi Duran Varlıklar11 495.816 463.980Kullanım Hakkı Varlıkları12 30.513 26.379Maddi Olmayan Duran Varlıklar211.149 206.137Şerefiye14 205.944 200.631Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 5.205 5.506Peşin Ödenmiş Giderler253 29Ertelenmiş Vergi Varlığı23 31.716 26.551Diğer Duran Varlıklar31.514 33.210TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.246.456 1.215.191TOPLAM VARLIKLAR1.973.053 1.790.158KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 18.033 19.580İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18.033 19.580Kiralama İşlemlerinden Borçlar18.033 19.580Ticari Borçlar373.214 302.020İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5.1 76.221 46.033İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.2 296.993 255.987Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10.226 7.555Diğer Borçlar190.760 159.166İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5.1 188.223 155.360İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.537 3.806Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.2 33.538 9.716Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 4.404 383Kısa Vadeli Karşılıklar42.693 41.014Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8.733 8.109Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar33.960 32.905Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.709 6.011ARA TOPLAM686.577 545.445TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER686.577 545.445UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 14.213 8.522İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar14.213 8.522Kiralama İşlemlerinden Borçlar14.213 8.522Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)558 0Uzun Vadeli Karşılıklar68.608 64.784Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 25.760 26.932Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar42.848 37.852Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 22.868 26.947TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER106.247 100.253TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER792.824 645.698ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar923.582 904.228Ödenmiş Sermaye17 87.112 87.112Sermaye Düzeltme Farkları17 20.069 20.069Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)17 -3.381 -3.381Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 161.554 161.554Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)77.305 79.860Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 77.305 79.860Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 98.097 100.604Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -20.215 -20.167Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -577 -577Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8.958 9.880Yabancı Para Çevrim Farkları8.958 9.880Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler66.949 63.407Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları484.403 520.977Net Dönem Karı veya Zararı20.613 -35.250Kontrol Gücü Olmayan Paylar256.647 240.232TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.180.229 1.144.460TOPLAM KAYNAKLAR1.973.053 1.790.158Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 1.254.490 762.211 462.657 353.579Satışların Maliyeti18 -1.034.277 -715.185 -373.541 -305.659TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18 220.213 47.026 89.116 47.920BRÜT KAR (ZARAR)18 220.213 47.026 89.116 47.920Genel Yönetim Giderleri19 -114.559 -95.205 -31.980 -34.095Pazarlama Giderleri-30.960 -29.167 -12.462 -11.854Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21.1 15.515 9.445 4.812 3.643Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21.2 -30.402 -25.538 -3.954 -11.507ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)59.807 -93.439 45.532 -5.893Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler609 791 43 785Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-10 -19.287 0 -55FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)60.406 -111.935 45.575 -5.163Finansman Gelirleri22.1 6.541 14.954 330 5.962Finansman Giderleri22.2 -27.646 -35.386 -4.268 -16.482SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)39.301 -132.367 41.637 -15.683Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.544 11.900 -7.450 1.988Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -9.282 -4.890 -4.335 -2.586Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 7.738 16.790 -3.115 4.574SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)37.757 -120.467 34.187 -13.695DÖNEM KARI (ZARARI)37.757 -120.467 34.187 -13.695Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar17.144 -22.824 9.289 1.666Ana Ortaklık Payları20.613 -97.643 24.898 -15.361Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.651 -399 96 -368Yabancı Para Çevrim Farkları-1.651 -399 96 -368DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.651 -399 96 -368TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)36.106 -120.866 34.283 -14.063Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16.415 -22.968 9.324 1.526Ana Ortaklık Payları19.691 -97.898 24.959 -15.589http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975331BIST