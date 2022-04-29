***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2022 19:43
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
87.112 20.069 0 -3.381 161.554 100.604 -20.167 -577 79.860 79.860 9.880 0 9.880 63.407 520.977 -35.250 485.727 904.228 240.232 1.144.460
Transferler
0 0 0 0 0 -2.507 0 0 -2.507 -2.507 0 0 0 3.542 -36.285 35.250 -1.035 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -746 0 -746 0 0 -22.032 -22.032 -22.778 -2.116 -24.894
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.032 -22.032 -22.032 -1.596 -23.628
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -746 0 -746 0 0 0 0 -746 -520 -1.266
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -337 0 -337 -337 0 -337
Dönem Sonu Bakiyeler
87.112 20.069 0 -3.381 161.554 98.097 -20.167 -577 77.353 77.353 9.134 0 9.134 66.949 484.355 -22.032 462.323 881.113 238.116 1.119.229
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
87.112 20.069 92.792 -3.381 161.554 98.097 -21.306 -577 76.214 76.214 4.918 0 4.918 37.338 513.469 162.885 676.354 1.152.970 269.945 1.422.915
Transferler
0 0 0 0 0 -94 0 0 -94 -94 0 0 0 -9.286 172.265 -162.885 9.380 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -817 77.326 76.509 0 0 -16.690 -16.690 59.819 15.873 75.692
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.690 -16.690 -16.690 -13.354 -30.044
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -817 77.326 76.509 0 0 0 0 76.509 29.227 105.736
Dönem Sonu Bakiyeler
87.112 20.069 92.792 -3.381 161.554 98.003 -21.306 -577 76.120 76.120 4.101 77.326 81.427 28.052 685.734 -16.690 669.044 1.212.789 285.818 1.498.607
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-302.325 -19.913
Dönem Karı (Zararı)
-30.044 -23.628
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-30.044 -23.628
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
62.933 34.219
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.2,20 24.362 17.613
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1 -61
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.1 -1 -61
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.751 11.704
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.540 2.589
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.159 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14.052 9.115
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.455 712
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.205 -1.575
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17.660 2.287
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.363 9.278
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -2.420 -4.621
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
106 -883
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
106 -883
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5.338 6.276
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-63.231 -15.311
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-61.773 -21.757
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.458 6.446
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-296.715 -14.336
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.427 -1.177
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.985 -4.362
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.198 -38
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.493 -21.255
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
34 7
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.271 -21.441
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.500 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -127
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -127
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
147 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
147 0
Alınan Faiz
97 306
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
263.945 -7.315
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
279.940 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
6.713 521
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-331 -272
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.563 -6.797
Ödenen Temettüler
0 -337
Ödenen Faiz
-9.814 -430
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-61.873 -48.483
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-3.809 -3.973
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-65.682 -52.456
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 89.907 80.242
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 24.225 27.786
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 24.225 89.907
Ticari Alacaklar
521.514 473.325
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.1 6.268 319
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 515.246 473.006
Diğer Alacaklar
10.766 5.686
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.1 28 175
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.738 5.511
Türev Araçlar
139.169 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
139.169 0
Stoklar
9 519.471 273.740
Peşin Ödenmiş Giderler
10.1 35.809 16.755
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 17 14
Diğer Dönen Varlıklar
55.771 17.467
ARA TOPLAM
1.306.742 876.894
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.306.742 876.894
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
911 911
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
911 911
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
689.880 690.830
Maddi Duran Varlıklar
11 573.283 556.081
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 68.710 31.684
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
290.883 288.530
Şerefiye
14 226.178 222.910
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 64.705 65.620
Peşin Ödenmiş Giderler
253 1.205
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 46.692 56.672
Diğer Duran Varlıklar
37.744 33.819
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.708.356 1.659.732
TOPLAM VARLIKLAR
3.015.098 2.536.626
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 354.991 72.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
354.991 72.700
Banka Kredileri
354.991 72.700
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 37.451 18.588
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
37.451 18.588
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
37.451 18.588
Ticari Borçlar
626.016 599.811
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.1 47.712 76.512
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 578.304 523.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11.467 8.147
Diğer Borçlar
175.180 158.042
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.1 172.064 155.032
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.116 3.010
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.2 29.465 24.550
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 2.125 2.673
Kısa Vadeli Karşılıklar
59.346 40.359
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15.869 10.471
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
43.477 29.888
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.176 21.205
ARA TOPLAM
1.310.217 946.075
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.310.217 946.075
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 33.975 14.979
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
33.975 14.979
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
33.975 14.979
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
903 85.892
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 28.004 28.012
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
60.957 57.880
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 82.435 66.285
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
206.274 Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -21.306 -21.306
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -577 -577
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
81.427 4.918
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.101 4.918
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
77.326 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
77.326 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 28.052 37.338
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
685.734 513.469
Net Dönem Karı veya Zararı
-16.690 162.885
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
285.818 269.945
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.498.607 1.422.915
TOPLAM KAYNAKLAR
3.015.098 2.536.626
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 648.034 319.688
Satışların Maliyeti
18 -571.973 -282.253
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18 76.061 37.435
BRÜT KAR (ZARAR)
18 76.061 37.435
Genel Yönetim Giderleri
19 -57.771 -38.128
Pazarlama Giderleri
-19.393 -9.255
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21.2 9.726 4.572
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21.2 -22.776 -15.706
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-14.153 -21.082
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
580 406
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-13.576 -20.676
Finansman Gelirleri
22.1 1.698 4.126
Finansman Giderleri
22.2 -20.586 -11.699
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-32.464 -28.249
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.420 4.621
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -2.120 -1.213
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 4.540 5.834
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-30.044 -23.628
DÖNEM KARI (ZARARI)
-30.044 -23.628
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-13.354 -1.596
Ana Ortaklık Payları
-16.690 -22.032
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Ana Ortaklığa Ait Pay Başına Kazanç / (Kayıp) TL 24 -0,19270000 -0,25440000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
105.736 -1.266
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.424 -1.266
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
107.160 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
107.160 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
105.736 -1.266
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
75.692 -24.894
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15.873 -2.116
Ana Ortaklık Payları
59.819 -22.778
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025974
BIST