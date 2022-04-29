***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor









***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.112 20.069 0 -3.381 161.554 100.604 -20.167 -577 79.860 79.860 9.880 0 9.880 63.407 520.977 -35.250 485.727 904.228 240.232 1.144.460Transferler0 0 0 0 0 -2.507 0 0 -2.507 -2.507 0 0 0 3.542 -36.285 35.250 -1.035 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -746 0 -746 0 0 -22.032 -22.032 -22.778 -2.116 -24.894Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.032 -22.032 -22.032 -1.596 -23.628Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -746 0 -746 0 0 0 0 -746 -520 -1.266Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -337 0 -337 -337 0 -337Dönem Sonu Bakiyeler87.112 20.069 0 -3.381 161.554 98.097 -20.167 -577 77.353 77.353 9.134 0 9.134 66.949 484.355 -22.032 462.323 881.113 238.116 1.119.229Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.112 20.069 92.792 -3.381 161.554 98.097 -21.306 -577 76.214 76.214 4.918 0 4.918 37.338 513.469 162.885 676.354 1.152.970 269.945 1.422.915Transferler0 0 0 0 0 -94 0 0 -94 -94 0 0 0 -9.286 172.265 -162.885 9.380 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -817 77.326 76.509 0 0 -16.690 -16.690 59.819 15.873 75.692Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.690 -16.690 -16.690 -13.354 -30.044Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -817 77.326 76.509 0 0 0 0 76.509 29.227 105.736Dönem Sonu Bakiyeler87.112 20.069 92.792 -3.381 161.554 98.003 -21.306 -577 76.120 76.120 4.101 77.326 81.427 28.052 685.734 -16.690 669.044 1.212.789 285.818 1.498.607Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-302.325 -19.913Dönem Karı (Zararı)-30.044 -23.628Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-30.044 -23.628Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler62.933 34.219Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11.2,20 24.362 17.613Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1 -61Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.1 -1 -61Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21.751 11.704Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.540 2.589Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.159 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14.052 9.115Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16.455 712Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.205 -1.575Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17.660 2.287Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler3.363 9.278Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -2.420 -4.621Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler106 -883İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)106 -883Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)5.338 6.276İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-63.231 -15.311Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-61.773 -21.757Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.458 6.446Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-296.715 -14.336Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.427 -1.177Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-1.985 -4.362Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.198 -38YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-23.493 -21.255Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri34 7Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-25.271 -21.441Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.500 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -127İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -127Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler147 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler147 0Alınan Faiz97 306FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI263.945 -7.315Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri279.940 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış6.713 521İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-331 -272Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.563 -6.797Ödenen Temettüler0 -337Ödenen Faiz-9.814 -430YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-61.873 -48.483Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-3.809 -3.973NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-65.682 -52.456DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 89.907 80.242DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 24.225 27.786Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 24.225 89.907Ticari Alacaklar521.514 473.325İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5.1 6.268 319İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.1 515.246 473.006Diğer Alacaklar10.766 5.686İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5.1 28 175İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10.738 5.511Türev Araçlar139.169 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar139.169 0Stoklar9 519.471 273.740Peşin Ödenmiş Giderler10.1 35.809 16.755Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 17 14Diğer Dönen Varlıklar55.771 17.467ARA TOPLAM1.306.742 876.894TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.306.742 876.894DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar911 911İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar911 911Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller689.880 690.830Maddi Duran Varlıklar11 573.283 556.081Kullanım Hakkı Varlıkları12 68.710 31.684Maddi Olmayan Duran Varlıklar290.883 288.530Şerefiye14 226.178 222.910Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 64.705 65.620Peşin Ödenmiş Giderler253 1.205Ertelenmiş Vergi Varlığı23 46.692 56.672Diğer Duran Varlıklar37.744 33.819TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.708.356 1.659.732TOPLAM VARLIKLAR3.015.098 2.536.626KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 354.991 72.700İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar354.991 72.700Banka Kredileri354.991 72.700Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 37.451 18.588İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları37.451 18.588Kiralama İşlemlerinden Borçlar37.451 18.588Ticari Borçlar626.016 599.811İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5.1 47.712 76.512İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.2 578.304 523.299Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11.467 8.147Diğer Borçlar175.180 158.042İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5.1 172.064 155.032İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.116 3.010Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.2 29.465 24.550Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 2.125 2.673Kısa Vadeli Karşılıklar59.346 40.359Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15.869 10.471Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar43.477 29.888Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.176 21.205ARA TOPLAM1.310.217 946.075TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.310.217 946.075UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 33.975 14.979İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar33.975 14.979Kiralama İşlemlerinden Borçlar33.975 14.979Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)903 85.892Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 28.004 28.012Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar60.957 57.880Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 82.435 66.285TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER206.274 Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -21.306 -21.306Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -577 -577Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)81.427 4.918Yabancı Para Çevrim Farkları4.101 4.918Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)77.326 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)77.326 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 28.052 37.338Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları685.734 513.469Net Dönem Karı veya Zararı-16.690 162.885Kontrol Gücü Olmayan Paylar285.818 269.945TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.498.607 1.422.915TOPLAM KAYNAKLAR3.015.098 2.536.626Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 648.034 319.688Satışların Maliyeti18 -571.973 -282.253TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18 76.061 37.435BRÜT KAR (ZARAR)18 76.061 37.435Genel Yönetim Giderleri19 -57.771 -38.128Pazarlama Giderleri-19.393 -9.255Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21.2 9.726 4.572Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21.2 -22.776 -15.706ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-14.153 -21.082Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler580 406Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-3 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-13.576 -20.676Finansman Gelirleri22.1 1.698 4.126Finansman Giderleri22.2 -20.586 -11.699SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-32.464 -28.249Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.420 4.621Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -2.120 -1.213Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 4.540 5.834SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-30.044 -23.628DÖNEM KARI (ZARARI)-30.044 -23.628Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-13.354 -1.596Ana Ortaklık Payları-16.690 -22.032Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana Ortaklığa Ait Pay Başına Kazanç / (Kayıp) TL 24 -0,19270000 -0,25440000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar105.736 -1.266Yabancı Para Çevrim Farkları-1.424 -1.266Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)107.160 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)107.160 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)105.736 -1.266TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)75.692 -24.894Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar15.873 -2.116Ana Ortaklık Payları59.819 -22.778http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025974BIST