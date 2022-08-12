***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor









***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.112 20.069 0 -3.381 161.554 100.604 -20.167 -577 79.860 79.860 9.880 0 9.880 63.407 520.977 -35.250 485.727 904.228 240.232 1.144.460Transferler0 0 0 0 -2.507 0 0 -2.507 -2.507 0 0 0 3.542 -36.285 35.250 -1.035 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -983 0 -983 0 0 -4.285 -4.285 -5.268 7.091 1.823Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.285 -4.285 -4.285 7.855 3.570Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -983 0 -983 0 0 0 0 -983 -764 -1.747Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -337 0 -337 -337 0 -337Dönem Sonu Bakiyeler87.112 20.069 0 -3.381 161.554 98.097 -20.167 -577 77.353 77.353 8.897 0 8.897 66.949 484.355 -4.285 480.070 898.623 247.323 1.145.946Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.112 20.069 92.792 -3.381 161.554 98.097 -21.306 -577 76.214 76.214 4.918 0 4.918 37.338 513.469 162.885 676.354 1.152.970 269.945 1.422.915Transferler0 0 0 0 0 -1.495 0 0 -1.495 -1.495 0 0 0 -9.286 173.666 -162.885 10.781 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.843 64.128 66.971 0 0 445.487 445.487 512.458 34.620 547.078Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445.487 445.487 445.487 9.960 455.447Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.843 64.128 66.971 0 0 0 0 66.971 24.660 91.631Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -74 0 -74 -74 -74 -148Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 88.102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.102 82.834 170.936Dönem Sonu Bakiyeler87.112 20.069 180.894 -3.381 161.554 96.602 -21.306 -577 74.719 74.719 7.761 64.128 71.889 28.052 687.061 445.487 1.132.548 1.753.456 387.325 2.140.781Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-340.104 -28.990Dönem Karı (Zararı)455.447 3.570Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)455.447 3.570Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-238.318 64.017Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12.2, 21 55.128 39.318Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-918 -61Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-918 -61Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler61.325 10.924Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.544 5.373Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.519 521Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler51.262 5.030Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler45.468 2.451Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.552 -3.295Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler49.020 5.746Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.748 17.848Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-457.155 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler23 -457.155 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 62.309 -5.906Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.075 -557Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-148 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-537.321 -87.601Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-334.564 -106.986İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-157 9.280İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-334.407 -116.266Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.153 -966İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-15.153 -966Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-403.907 -70.089Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler291.301 78.301İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-35.634 16.175İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)326.935 62.126Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler308 -1.151İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)308 -1.151Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)3.822 31.122İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-79.128 -17.832Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-84.603 -27.622Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)5.475 9.790Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-320.192 -20.014Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-8.020 -7.393Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-7.574 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.318 -1.583YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-44.331 -40.230Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri52 214Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-89.857 -40.497Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri45.235 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -317İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -317Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler118 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler118 0Alınan Faiz121 370Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI411.036 4.925Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri463.080 15.950İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış21.551 9.779İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-15.190 -5.012Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-26.382 -14.044Ödenen Temettüler0 -337Ödenen Faiz-32.023 -1.411YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.601 -64.295Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-6.222 -5.363NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.379 -69.658DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 89.907 80.242DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 110.286 10.584Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 110.286 89.907Ticari Alacaklar810.700 473.325İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5.1 476 319İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.1 810.224 473.006Diğer Alacaklar20.733 5.686İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5.1 57 175İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar20.676 5.511Türev Araçlar112.376 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar112.376 0Stoklar9 680.865 273.740Peşin Ödenmiş Giderler10.1 36.742 16.755Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 18 14Diğer Dönen Varlıklar76.466 17.467ARA TOPLAM1.848.186 876.894TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.848.186 876.894DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar899 911İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar899 911Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 1.108.785 690.830Maddi Duran Varlıklar12 640.251 556.081Kullanım Hakkı Varlıkları13 69.675 31.684Maddi Olmayan Duran Varlıklar292.861 288.530Şerefiye15 228.855 222.910Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 64.006 65.620Peşin Ödenmiş Giderler253 1.205Ertelenmiş Vergi Varlığı25 44.302 56.672Diğer Duran Varlıklar38.947 33.819TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.195.973 1.659.732TOPLAM VARLIKLAR4.044.159 2.536.626KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 542.713 72.700İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar542.713 72.700Banka Kredileri542.713 72.700Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 42.981 18.588İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları42.981 18.588Kiralama İşlemlerinden Borçlar42.981 18.588Ticari Borçlar892.332 599.811İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5.1 42.626 76.512İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.2 849.706 523.299Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15.229 8.147Diğer Borçlar3.318 158.042İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5.1 0 155.032İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.318 3.010Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.2 28.026 24.550Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 4.365 2.673Kısa Vadeli Karşılıklar86.277 40.359Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10.854 10.471Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar75.423 29.888Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15.611 21.205ARA TOPLAM1.630.852 946.075TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.630.852 946.075UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 30.400 14.979İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar30.400 14.979Kiralama İşlemlerinden Borçlar30.400 14.979Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)826 480Uzun Vadeli Karşılıklar107.813 85.892Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 28.709 28.012Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar79.104 57.880Ertelenmiş Vergi YükümlKarşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)18 -3.381 -3.381Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 161.554 161.554Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)74.719 76.214Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)74.719 76.214Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 96.602 98.097Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -21.306 -21.306Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -577 -577Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)71.889 4.918Yabancı Para Çevrim Farkları7.761 4.918Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)64.128 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)64.128 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 28.052 37.338Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları687.061 513.469Net Dönem Karı veya Zararı445.487 162.885Kontrol Gücü Olmayan Paylar387.325 269.945TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.140.781 1.422.915TOPLAM KAYNAKLAR4.044.159 2.536.626Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 1.875.690 791.833 1.227.656 472.145Satışların Maliyeti19 -1.569.507 -660.736 -997.534 -378.483TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)306.183 131.097 230.122 93.662BRÜT KAR (ZARAR)19 306.183 131.097 230.122 93.662Genel Yönetim Giderleri20 -126.213 -82.579 -68.442 -44.451Pazarlama Giderleri-50.403 -18.498 -31.010 -9.243Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22.1 30.533 10.703 20.807 6.131Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22.2 -59.970 -26.448 -37.194 -10.742ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)100.130 14.275 114.283 35.357Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 463.237 566 462.657 160Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-7 -10 -4 -10FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)563.360 14.831 576.936 35.507Finansman Gelirleri24.1 12.476 6.211 10.778 2.085Finansman Giderleri24.2 -58.080 -23.378 -37.494 -11.679SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)517.756 -2.336 550.220 25.913Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-62.309 5.906 -64.729 1.285Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -6.478 -4.947 -4.358 -3.734Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -55.831 10.853 -60.371 5.019SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)455.447 3.570 485.491 27.198DÖNEM KARI (ZARARI)455.447 3.570 485.491 27.198Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar9.960 7.855 23.314 9.451Ana Ortaklık Payları445.487 -4.285 462.177 17.747Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana Ortaklığa Ait Pay Başına Kazanç / (Kayıp) TL 26 5,14470000 -0,04950000 5,33740000 0,20490000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar91.631 -1.747 -14.105 -481Yabancı Para Çevrim Farkları5.101 -1.747 6.525 -481Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)86.530 0 -20.630 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)86.530 0 -20.630 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)91.631 -1.747 -14.105 -481TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)547.078 1.823 471.386 26.717Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar34.620 7.091 18.747 9.207Ana Ortaklık Payları512.458 -5.268 452.639 17.510http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055238BIST