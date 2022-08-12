***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2022 19:33
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
87.112 20.069 0 -3.381 161.554 100.604 -20.167 -577 79.860 79.860 9.880 0 9.880 63.407 520.977 -35.250 485.727 904.228 240.232 1.144.460
Transferler
0 0 0 0 -2.507 0 0 -2.507 -2.507 0 0 0 3.542 -36.285 35.250 -1.035 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -983 0 -983 0 0 -4.285 -4.285 -5.268 7.091 1.823
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.285 -4.285 -4.285 7.855 3.570
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -983 0 -983 0 0 0 0 -983 -764 -1.747
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -337 0 -337 -337 0 -337
Dönem Sonu Bakiyeler
87.112 20.069 0 -3.381 161.554 98.097 -20.167 -577 77.353 77.353 8.897 0 8.897 66.949 484.355 -4.285 480.070 898.623 247.323 1.145.946
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
87.112 20.069 92.792 -3.381 161.554 98.097 -21.306 -577 76.214 76.214 4.918 0 4.918 37.338 513.469 162.885 676.354 1.152.970 269.945 1.422.915
Transferler
0 0 0 0 0 -1.495 0 0 -1.495 -1.495 0 0 0 -9.286 173.666 -162.885 10.781 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.843 64.128 66.971 0 0 445.487 445.487 512.458 34.620 547.078
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445.487 445.487 445.487 9.960 455.447
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.843 64.128 66.971 0 0 0 0 66.971 24.660 91.631
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -74 0 -74 -74 -74 -148
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 88.102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.102 82.834 170.936
Dönem Sonu Bakiyeler
87.112 20.069 180.894 -3.381 161.554 96.602 -21.306 -577 74.719 74.719 7.761 64.128 71.889 28.052 687.061 445.487 1.132.548 1.753.456 387.325 2.140.781
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-340.104 -28.990
Dönem Karı (Zararı)
455.447 3.570
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
455.447 3.570
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-238.318 64.017
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12.2, 21 55.128 39.318
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-918 -61
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-918 -61
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
61.325 10.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.544 5.373
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.519 521
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
51.262 5.030
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
45.468 2.451
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.552 -3.295
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
49.020 5.746
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.748 17.848
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-457.155 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 -457.155 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 62.309 -5.906
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.075 -557
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-148 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-537.321 -87.601
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-334.564 -106.986
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-157 9.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-334.407 -116.266
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.153 -966
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.153 -966
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-403.907 -70.089
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
291.301 78.301
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-35.634 16.175
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
326.935 62.126
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
308 -1.151
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
308 -1.151
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3.822 31.122
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-79.128 -17.832
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-84.603 -27.622
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.475 9.790
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-320.192 -20.014
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-8.020 -7.393
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-7.574 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.318 -1.583
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-44.331 -40.230
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
52 214
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-89.857 -40.497
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.235 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -317
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -317
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
118 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
118 0
Alınan Faiz
121 370
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
411.036 4.925
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
463.080 15.950
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
21.551 9.779
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-15.190 -5.012
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-26.382 -14.044
Ödenen Temettüler
0 -337
Ödenen Faiz
-32.023 -1.411
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.601 -64.295
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-6.222 -5.363
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.379 -69.658
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 89.907 80.242
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 110.286 10.584
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 110.286 89.907
Ticari Alacaklar
810.700 473.325
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.1 476 319
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 810.224 473.006
Diğer Alacaklar
20.733 5.686
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.1 57 175
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
20.676 5.511
Türev Araçlar
112.376 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
112.376 0
Stoklar
9 680.865 273.740
Peşin Ödenmiş Giderler
10.1 36.742 16.755
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 18 14
Diğer Dönen Varlıklar
76.466 17.467
ARA TOPLAM
1.848.186 876.894
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.848.186 876.894
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
899 911
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
899 911
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.108.785 690.830
Maddi Duran Varlıklar
12 640.251 556.081
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 69.675 31.684
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
292.861 288.530
Şerefiye
15 228.855 222.910
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 64.006 65.620
Peşin Ödenmiş Giderler
253 1.205
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 44.302 56.672
Diğer Duran Varlıklar
38.947 33.819
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.195.973 1.659.732
TOPLAM VARLIKLAR
4.044.159 2.536.626
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 542.713 72.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
542.713 72.700
Banka Kredileri
542.713 72.700
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 42.981 18.588
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
42.981 18.588
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
42.981 18.588
Ticari Borçlar
892.332 599.811
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.1 42.626 76.512
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 849.706 523.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15.229 8.147
Diğer Borçlar
3.318 158.042
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.1 0 155.032
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.318 3.010
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.2 28.026 24.550
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 4.365 2.673
Kısa Vadeli Karşılıklar
86.277 40.359
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10.854 10.471
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
75.423 29.888
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15.611 21.205
ARA TOPLAM
1.630.852 946.075
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.630.852 946.075
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 30.400 14.979
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
30.400 14.979
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
30.400 14.979
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
826 480
Uzun Vadeli Karşılıklar
107.813 85.892
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 28.709 28.012
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
79.104 57.880
Ertelenmiş Vergi Yüküml
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
18 -3.381 -3.381
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 161.554 161.554
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
74.719 76.214
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
74.719 76.214
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 96.602 98.097
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -21.306 -21.306
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -577 -577
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
71.889 4.918
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.761 4.918
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
64.128 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
64.128 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 28.052 37.338
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
687.061 513.469
Net Dönem Karı veya Zararı
445.487 162.885
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
387.325 269.945
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.140.781 1.422.915
TOPLAM KAYNAKLAR
4.044.159 2.536.626
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 1.875.690 791.833 1.227.656 472.145
Satışların Maliyeti
19 -1.569.507 -660.736 -997.534 -378.483
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
306.183 131.097 230.122 93.662
BRÜT KAR (ZARAR)
19 306.183 131.097 230.122 93.662
Genel Yönetim Giderleri
20 -126.213 -82.579 -68.442 -44.451
Pazarlama Giderleri
-50.403 -18.498 -31.010 -9.243
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22.1 30.533 10.703 20.807 6.131
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22.2 -59.970 -26.448 -37.194 -10.742
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
100.130 14.275 114.283 35.357
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 463.237 566 462.657 160
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-7 -10 -4 -10
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
563.360 14.831 576.936 35.507
Finansman Gelirleri
24.1 12.476 6.211 10.778 2.085
Finansman Giderleri
24.2 -58.080 -23.378 -37.494 -11.679
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
517.756 -2.336 550.220 25.913
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-62.309 5.906 -64.729 1.285
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -6.478 -4.947 -4.358 -3.734
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -55.831 10.853 -60.371 5.019
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
455.447 3.570 485.491 27.198
DÖNEM KARI (ZARARI)
455.447 3.570 485.491 27.198
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.960 7.855 23.314 9.451
Ana Ortaklık Payları
445.487 -4.285 462.177 17.747
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Ana Ortaklığa Ait Pay Başına Kazanç / (Kayıp) TL 26 5,14470000 -0,04950000 5,33740000 0,20490000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
91.631 -1.747 -14.105 -481
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.101 -1.747 6.525 -481
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
86.530 0 -20.630 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
86.530 0 -20.630 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
91.631 -1.747 -14.105 -481
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
547.078 1.823 471.386 26.717
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
34.620 7.091 18.747 9.207
Ana Ortaklık Payları
512.458 -5.268 452.639 17.510
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055238
BIST