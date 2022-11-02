***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor









***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.112 20.069 0 0 0 0 -3.381 161.554 0 0 0 0 100.604 0 0 -20.167 -577 79.860 0 0 0 0 0 79.860 9.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.880 63.407 0 0 0 520.977 -35.250 485.727 904.228 240.232 1.144.460Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.507 0 0 -48 0 -2.555 0 0 0 0 0 -2.555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.542 0 0 0 -36.237 -35.250 -987 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -922 0 0 0 0 0 20.613 20.613 19.691 16.415 36.106Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.613 20.613 20.613 17.144 37.757Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -922 0 0 0 0 0 0 0 -922 -729 -1.651Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -337 0 0 -337 0 -337Dönem Sonu Bakiyeler87.112 20.069 0 0 0 0 -3.381 161.554 0 0 0 0 98.097 0 0 -20.215 -577 77.305 0 0 0 0 0 77.305 8.958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 484.403 20.613 505.016 923.582 256.647 1.180.229Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.112 20.069 0 92.792 0 0 -3.381 161.554 0 0 0 0 98.097 0 0 -21.306 -577 76.214 0 0 0 0 0 76.214 4.918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.918 37.338 0 0 0 513.469 162.885 676.354 1.152.970 269.945 1.422.915Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.495 0 0 0 0 -1.495 0 0 0 0 0 -1.495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.286 0 0 0 173.666 -162.885 10.781 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.559 45.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.019 0 0 0 0 0 465.521 465.521 512.540 29.439 541.979Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465.521 465.521 465.521 18.763 484.284Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.559 45.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.019 0 0 0 0 0 0 0 47.019 10.676 57.695Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -74 0 -74 -74 -74 -148Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 90.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.985 85.545 176.530Dönem Sonu Bakiyeler87.112 20.069 0 183.777 0 0 -3.381 161.554 0 0 0 0 96.602 0 0 -21.306 -577 74.719 0 0 0 0 0 74.719 6.477 45.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.937 28.052 0 0 0 687.061 465.521 1.152.582 1.756.421 384.855 2.141.276Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-349.085 8.633Dönem Karı (Zararı)484.284 37.757Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)484.284 37.757Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-135.502 102.312Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12.2, 21 82.994 59.455Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler