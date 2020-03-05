***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.03.2020 11:29
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. 2019 yılı Olağan Genel Kurul Gündeminin Tespiti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri düzeltmesi
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 04.03.2020
Genel Kurul Tarihi 16.04.2020
Genel Kurul Saati 11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.04.2020
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe BORNOVA
Adres Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No: 4B Işıkkent
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Yoklama
2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi
3 - Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi
4 - 2019 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması
5 - TTK 363. maddesi gereğince dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunularak karara bağlanması
7 - 2019 yılı karı/zararı hakkında görüşme ve karar
8 - Şirket Yönetim Kurulu'nca 2020 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar
9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
11 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar
12 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme
13 - 2020 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar
14 - Şirket'in 3'ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme
15 - Dilekler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Çimentaş Olağan GK kap Bilgilendirme 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
04.03.2020 tarihli ve 1437 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şirketimiz 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Nisan 2020 tarihinde Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Işıkkent Bornova İzmir adresindeki şirket merkezinde saat 11:30'da yapılacaktır.
Şirketin toplam oy sayısı 8.711.246.320 olup, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanımına ilişkin hükümler saklıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824497
BIST