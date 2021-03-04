***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 04.03.2021Genel Kurul Tarihi 15.04.2021Genel Kurul Saati 11:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.04.2021Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe BORNOVAAdres Egemenlik Mah. Eski Kemalpaşa Cad. No:4/B IşıkkentGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi,3 - Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi,4 - 2020 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunularak karara bağlanması,6 - 2020 yılı karı/zararı hakkında görüşme ve karar,7 - Şirket Yönetim Kurulu'nca 2021 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar,8 - Denetçinin seçimi.8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,10 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar,11 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme,12 - 2021 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar,13 - Şirket'in 3'ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme,14 - Dilekler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Çimentaş Olağan GK kap Bilgilendirme 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk Açıklamalar04.03.2021 tarihli ve 1449 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şirketimiz 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2021 tarihinde Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Işıkkent Bornova İzmir adresindeki şirket merkezinde saat 11:30'da yapılacaktır.Şirketin toplam oy sayısı 8.711.246.320 olup, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanımına ilişkin hükümler saklıdır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915254BIST