***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 04.03.2022Genel Kurul Tarihi 15.04.2022Genel Kurul Saati 11:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.04.2022Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe BORNOVAAdres Egemenlik Mah. Eski Kemalpaşa Cad. No:4/B IşıkkentGündem Maddeleri1 - Açılış ve Yoklama2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16. maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi.3 - Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi.4 - 2021 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması.5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunularak karara bağlanması.6 - 2021 yılı karı / zararı hakkında görüşme ve karar.7 - Şirket Yönetim Kurulu'nca 2022 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar.8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi.9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.10 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar.11 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme.12 - 2022 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar.13 - Şirket'in 3'ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme.14 - Dilekler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Çimentaş Olağan GK Kap Bilgilendirme 2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1- Açılış ve Yoklama yapıldı.2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı oluşturuldu ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisi verildi.3- Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına oy çokluğuyla karar verildi ve görüşüldü.4- 2021 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması ve onaylanması konusu görüşülerek 2021 yılı bilanço, gelir tablosu, mali tablolar oyçokluğuyla onaylandı.5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmaları oya sunularak, Yönetim Kurulu üyeleri oyçokluğuyla ibra edildi.6- 2021 yılı karı hakkında görüşüldü, Şirketimizin faaliyetleri sonucunda, Şirketin yasal kayıtlarındaki dönem karından geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucunda dağıtıma konu edilebilecek tutar kalmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.7- 2021 mali hesap dönemi için BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. bağımsız dış denetim şirketi olarak oyçokluğuyla onaylandı ve bu şirketle bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılarak bir yıl süre ile çalışılmasına oyçokluğuyla karar verildi.8- Yönetim Kurulu üye sayısının 8 ve görev süresinin 1 yıl olarak tesbiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi oyçokluğuyla yapıldı.9- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları, her toplantı için brüt 4.000-TL. olarak oyçokluğuyla belirlendi.10- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi konusu görüşüldü ve oyçokluğuyla onaylandı.11- 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme yapıldı.12- 2022 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşüldü ve konsolide cironun onbinde sekizi kadar bağış yapılmasına oyçokluğuyla karar verildi.13- Genel Kurul'a Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için teminat vermediği bilgilendirmesi yapıldı.14- Dilekler kısmında iyi niyetler tekrarlanarak toplantı kapatıldı.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 26.04.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Çimentaş 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Çimentaş 2021 Yılı Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 3 Çimentaş 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk Açıklamalar04.03.2022 tarihli ve 1466 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2022 tarihinde Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Işıkkent Bornova İzmir adresindeki şirket merkezinde saat 11:30'da yapılmıştır.Şirketin toplam oy sayısı 8.443.938.911 olup, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanımına ilişkin hükümler saklıdır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024358BIST