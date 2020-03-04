***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.03.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇimbeton hazır beton üretiminde kullandığı çimento alımlarının çok büyük bir bölümünü Çimentaş'tan yapmaktadır. Çimentaş'tan Çimbeton'a satılması öngörülen çimento tutarı 75.236.267 TL olup, bu tutar 2019 yılı satışlarının % 9 ‘una isabet etmektedir.Çimentaş'ın hazır beton üreticilerine yaptığı çimento satışları, Çimbeton'a yapılan satışlara ilişkin iç emsal oluşturmaktadır. Buna göre bu satışlara ilişkin emsal bedelin belirlenmesinde "karşılaştırılabilir fiyat yöntemi" esas alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824451BIST