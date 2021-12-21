***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCementir Holding NV'nin bağlı ortaklıklarından olan Alfacem Srl, Çimentaş'a kullandırmış olduğu 30 Kasım 2022 vadeli 6.300.000 Avro tutarındaki krediden doğan alacağından feragat ettiğini bugün itibarıyla şirketimize bildirmiştir. Söz konusu tutar şirket hesaplarımıza gelir olarak kaydedilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985299BIST