***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
04.03.2022 23:12
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çimbeton Hazır Beton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. Tic. A.Ş. ("Çimbeton"), hazır beton üretiminde kullandığı çimento ve agrega alımlarının çok büyük bir bölümünü Çimentaş'tan yapmaktadır. Çimentaş'tan Çimbeton'a satılması öngörülen çimento tutarı 246.854.823 TL olup, bu tutar 2021 yılı satışlarının %14‘üne isabet etmektedir. Ayrıca Çimentaş'tan Çimbeton'a satılması öngörülen agrega tutarı ise 43.613.301 TL olup, bu tutar 2021 yılı satışlarının %2'sine isabet etmektedir. Dolayısıyla Çimbeton'a 2022 yılında yapılması öngörülen çimento ve agrega satışları toplamı 2021 yılı satışlarının %16'sına denk gelmektedir. Çimentaş'ın hazır beton üreticilerine yaptığı çimento ve agrega satışları, Çimbeton'a yapılan satışlara ilişkin iç emsal oluşturmaktadır. Buna göre bu satışlara ilişkin emsal bedelin belirlenmesinde "karşılaştırılabilir fiyat yöntemi" esas alınmıştır.
Çimentaş'tan Spartan Hive S.P.A.' ya ("Spartan") satılması öngörülen çimento tutarı 199.305.991 TL olup, bu tutar 2021 yılı satışlarının %11'ine isabet etmektedir. Ayrıca Çimentaş'tan Spartan'a satılması öngörülen klinker tutarı da 150.210.450 TL olup, bu tutar 2021 yılı satışlarının %8'ine isabet etmektedir. Dolayısıyla Spartan Hive'a 2022 yılında yapılması öngörülen çimento ve klinker satışları toplamı 2021 yılı satışlarının %19'una denk gelmektedir. Bu satışlara ilişkin emsal bedelin belirlenmesinde de "karşılaştırılabilir fiyat yöntemi" esas alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007586
BIST
18:051.991
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -32,54
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.991
18:0514,2252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1110
|Açılış
|: 14,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
18:0515,6077
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0363
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,4931
18:05900,52
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 21,35
|Açılış
|: 900,51
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
900,82
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|1,43
|22.155.285
|% 43,00
|
|INVES
|27,28
|268.734.806
|% 10,00
|
|YUNSA
|14,59
|40.900.738
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|22.668.710
|% 9,95
|
|VERUS
|51,95
|46.605.130
|% 9,92
|
|AKFGY
|3,01
|69.672.221
|% -7,38
|
|UZERB
|41,10
|323.377
|% -7,01
|
|DOCO
|1.220,40
|28.103.352
|% -6,59
|
|DAGHL
|12,95
|2.822.340
|% -5,95
|
|EDATA
|22,44
|19.862.291
|% -5,79
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% -0,66
|
|EREGL
|34,00
|2.735.353.710
|% -3,79
|
|THYAO
|25,30
|2.055.720.127
|% -2,47
|
|GARAN
|11,85
|1.737.688.632
|% 0,59
|
|ASELS
|24,20
|1.564.134.683
|% 1,60
|
|ODAS
|1,46
|522.455.489
|% 9,77
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% -0,66
|
|DOHOL
|2,89
|842.703.266
|% 9,06
|
|YKBNK
|3,65
|729.749.765
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,04
|360.611.855
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2013
|14,2252
|% 0,79
|
|Euro
|15,5303
|15,6077
|% -0,23
|
|Sterlin
|18,7653
|18,8594
|% -0,03
|
|Frank
|15,4326
|15,5256
|% 0,85
|
|Riyal
|3,7788
|3,7978
|% 0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|30,82
|
|Altın Gr.
|900
|901
|21,34
|
|Cumhuriyet
|5.917
|6.007
|107,00
|
|Tam
|5.890
|6.039
|100,41
|
|Yarım
|2.847
|2.921
|48,57
|
|Çeyrek
|1.428
|1.461
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,62
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,27
|
|B. Petrol
|119
|119
|8,09
|
Seans Raporu
18:05
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