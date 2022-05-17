***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCementir Holding NV'nin bağlı ortaklıklarından olan Aalborg Portland Holding A/S, Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Neales Waste Management Limited'e kullandırdığı 2.091.585 İngiliz Sterlini ve Quercia Limited'e kullandırdığı 6.810.478 İngiliz Sterlini tutarındaki kredilerden doğan alacaklarından feragat ettiğini bildirmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030990BIST