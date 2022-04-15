***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Dağıtımına İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 04.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 15.04.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)CMENT, TRACMENT91F9 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)CMENT, TRACMENT91F9 0 0Ek AçıklamalarŞirket'in yasal kayıtlarındaki dönem karından geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucunda dağıtıma konu edilebilecek tutar kalmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Çimentaş 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 87.112.4632. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 15.561.813* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 212.615.590 27.839.2234. Vergiler ( - ) -15.271.5505. Net Dönem Kârı 162.884.549 27.839.2236. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 -27.839.2237. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 162.884.549 0Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 387.564 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 163.272.113 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 162.884.549 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıSermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2014 tarihli II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca,Şirket'in yasal kayıtlarındaki dönem karından geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucunda dağıtıma konu edilebilecek tutar kalmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021182BIST