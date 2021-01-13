***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 13.01.2021 tarihli ve BİAŞ-2-162 sayılı yazısı ile kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı sorulmakta ve bu konuda cevap verilmesi istenmektedir.Şirketimiz Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A. Ş.tarafından kamuya açıklanmamış herhangi özel bir durum bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901896BIST