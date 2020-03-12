***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Mali İşler Direktörü(CFO) Sayın Ali İhsan Özgürman emeklilik nedeniyle görevinden ayrılmış olup, 09.03.2020 tarihi itibariyle Sayın Ercan Karaismailoğlu şirketimizin Mali İşler Direktörü(CFO) olarak görevlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827674BIST