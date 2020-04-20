***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.04.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 17.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılmış ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Taha Aksoy'un, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sayın Marco Maria Bianconi'nin, Murahhas Azalığa Sayın Mevlüt Cenker Mirzaoğlu'nun seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839352BIST