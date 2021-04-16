***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.04.2021 16:58
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılmış ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Taha Aksoy'un, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sayın Marco Maria Bianconi'nin, Murahhas Azalığa Sayın Mevlüt Cenker Mirzaoğlu'nun seçilmesine karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928824
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|54,28
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