***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak görev yapmakta olan Kayhan Karabayır, 12.05.2021 tarihi itibariyle şİrketimizdeki görevinden ayrılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936641BIST