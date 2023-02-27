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***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.02.2023 19:22
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27/02/2023 tarihli ve 1489 sayılı kararı ile SPK'nın 09/02/2023 tarihli ilke kararı gözetilerek, 06/02/2023 tarihinde 10 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketi sebebiyle, doğrudan ve/veya bağış toplamaya yasal yetkili kılınmış kurum ve kuruluşlar aracılığıyla depremzedelere ayni ve/veya nakdi bağış ve yardımda bulunulması için 20.000.000,00 TL (yirmimilyontürklirası)'na kadar bir fon ayrılmış olup, yaşanmakta olan bu süreç dahilinde ihtiyaçlar paralelinde söz konusu fondan yapılan ve yapılmakta olan bağış ve yardımların türü, toplam tutarı ve bağış yapılan taraf/taraflar hakkında yapılacak 2022 olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerine kapsamlı bilgi verilecek ve 2023 yılı bağış sınırı, söz konusu bağış ve yardım fonunu içerecek şekilde belirlenerek pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117323


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