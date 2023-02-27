***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27/02/2023 tarihli ve 1489 sayılı kararı ile SPK'nın 09/02/2023 tarihli ilke kararı gözetilerek, 06/02/2023 tarihinde 10 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketi sebebiyle, doğrudan ve/veya bağış toplamaya yasal yetkili kılınmış kurum ve kuruluşlar aracılığıyla depremzedelere ayni ve/veya nakdi bağış ve yardımda bulunulması için 20.000.000,00 TL (yirmimilyontürklirası)'na kadar bir fon ayrılmış olup, yaşanmakta olan bu süreç dahilinde ihtiyaçlar paralelinde söz konusu fondan yapılan ve yapılmakta olan bağış ve yardımların türü, toplam tutarı ve bağış yapılan taraf/taraflar hakkında yapılacak 2022 olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerine kapsamlı bilgi verilecek ve 2023 yılı bağış sınırı, söz konusu bağış ve yardım fonunu içerecek şekilde belirlenerek pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117323BIST