***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.09.2023 09:32
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191556
BIST
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10:318.166
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 24,38
|Açılış
|: 8.161
|
|Önceki Kapanış
|: 8.141
|
8.123
En Yüksek
8.175
10:3126,8024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0437
|Açılış
|: 26,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7400
|
26,8078
En Düşük
26,7081
10:3128,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0154
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,9347
En Düşük
28,8154
10:311.668,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,21
|Açılış
|: 1.668,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,39
|
1.670,20
En Düşük
1.662,67
BIST En Aktif Hisseler10:31
|ENERY
|208,60
|693.309.099
|% 9,96
|
|TATEN
|77,30
|114.540.898
|% 9,96
|
|KZGYO
|33,38
|14.781.031
|% 9,95
|
|OFSYM
|102,80
|44.329.724
|% 9,95
|
|BYDNR
|59,70
|7.584.945
|% 9,94
|
|YONGA
|38,24
|191.200
|% -7,27
|
|TDGYO
|9,90
|5.365.756
|% -5,26
|
|EUKYO
|11,86
|1.959.356
|% -5,12
|
|ULAS
|19,01
|3.069.646
|% -4,95
|
|BRLSM
|38,96
|115.454.108
|% -4,46
|
|KOZAL
|30,90
|1.782.025.313
|% 0,59
|
|EUPWR
|242,60
|1.510.537.918
|% 0,79
|
|ASTOR
|144,00
|1.100.200.793
|% -0,62
|
|IZENR
|70,10
|1.088.682.050
|% 7,35
|
|KONTR
|283,60
|875.365.194
|% 3,88
|
|ITTFH
|4,12
|267.419.039
|% 9,87
|
|EKGYO
|8,90
|578.772.657
|% 1,14
|
|KOZAL
|30,90
|1.782.025.313
|% 0,59
|
|CANTE
|20,60
|566.880.917
|% 1,98
|
|ADESE
|2,11
|48.168.138
|% -0,47
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7959
|26,8024
|% 0,16
|
|Euro
|28,8589
|28,8662
|% 0,05
|
|Sterlin
|33,6104
|33,7789
|% -0,27
|
|Frank
|30,1015
|30,2828
|% -0,15
|
|Riyal
|7,1256
|7,1613
|% 0,13
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-2,41
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|0,68
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.434
|2,00
|
|Tam
|11.016
|11.138
|-6,00
|
|Yarım
|5.525
|5.587
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.754
|2.791
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,63
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|20,35
|20,37
|-0,29
|
|B. Petrol
|88,63
|88,63
|-0,39
|