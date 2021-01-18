***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
18.01.2021 19:26
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N15.1 Sayılı Tebliği kapsamında ana ortağımız Aalborg Portland Espana S.L. tarafından Kuruluşumuza gönderilen 18.01.2021 tarihli pay satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903115
BIST
18:051.557
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 32,28
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.559
En Düşük
1.509
18:057,4791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0205
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
18:059,0473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0355
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,1177
En Düşük
8,9816
18:05442,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,23
|Açılış
|: 442,04
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLNMA
|29,70
|2.363.952
|% 10,00
|
|KONTR
|33,66
|207.493.276
|% 10,00
|
|YGYO
|1,98
|12.369.244
|% 10,00
|
|METUR
|25,30
|21.700.236
|% 10,00
|
|INTEM
|55,00
|5.978.088
|% 10,00
|
|UZERB
|88,00
|2.598.437
|% -7,76
|
|TDGYO
|8,79
|61.702.679
|% -7,38
|
|PEGYO
|1,63
|45.392.814
|% -6,52
|
|SILVR
|9,42
|34.420.047
|% -6,45
|
|BASCM
|18,00
|657.347
|% -5,26
|
|KRDMD
|7,27
|2.190.257.685
|% 9,98
|
|DOHOL
|3,59
|1.973.464.059
|% 3,76
|
|KOZAL
|118,20
|1.645.962.701
|% 1,81
|
|GARAN
|10,13
|1.567.958.764
|% 1,10
|
|SISE
|7,80
|1.195.113.653
|% -0,26
|
|DOHOL
|3,59
|1.973.464.059
|% 3,76
|
|EKGYO
|2,50
|1.159.393.185
|% 2,04
|
|IHLGM
|1,47
|497.127.598
|% 6,52
|
|TSKB
|1,89
|590.786.147
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,27
|2.190.257.685
|% 9,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4767
|7,4791
|% 0,27
|
|Euro
|9,0331
|9,0473
|% 0,39
|
|Sterlin
|10,1298
|10,1806
|% 0,28
|
|Frank
|8,3636
|8,4140
|% 0,34
|
|Riyal
|1,9878
|1,9978
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|12,02
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,12
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,10
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,04
|0,11
|
|B. Petrol
|54,74
|54,74
|-0,36
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 557 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 15 üstünde . İşlem hacmi 27, 259.00 milyon TL de
-
17:59KRTEK
Yüzde 9.90 oranında artışla 9.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 883, 658 adet işlem
-
17:58YAPRK
Yüzde 9.97 oranında artışla 126.80 lira fiyatla işlem gören hissede 201, 258 adet işlem
-
17:57CCOLA
Yüzde 7.38 oranında artışla 80.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 131, 955 adet işlem
-
17:56YYAPI
Yüzde 9.87 oranında artışla 2.56 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 865, 177 adet işlem