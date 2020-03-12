***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.03.2020 18:00
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Didem Hürcan Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 19.04.2019 02324721050 didemhurcan@cimentas.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 209900 - 702104
Kayhan Karabayır Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü 02324721050 kayhankarabayir@cimentas.com
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TAHA AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi 0 Bağımsız Üye Değil
MARCO MARIA BIANCONI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist Yönetim Kurulu Üyesi Cementir Holding SpA'da İş Geliştirme Direktörü 0 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Tespiti Komitesi Üyesi
PASQUALE VETRANO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi Yoktur Cementir Holding S.p.A Satınalma Direktörü 0 Bağımsız Üye Değil
PAOLO REGOLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 17.04.2019 İcrada Görevli Değil Yoktur Cementir Holding Planlama, Bütçe ve Kontrol Başkanı Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil Hayır Yoktur
İLHAN F. GÜREL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sunel Tütün A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 0 Bağımsız Üye Değil Yoktur
BAHRİ ZUHAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis Yoktur Yoktur 0 Bağımsız Üye Denetleme Komitesi Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
FARUK GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Kimya Mühendisi Yoktur ESBAŞ (Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi) CEO'su 0 Bağımsız Üye Denetleme Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Tespiti Komitesi Başkanı
MEVLÜT CENKER MİRZAOĞLU Erkek Murahhas Üye Mühendis 10.06.2019 İcrada Görevli Satış ve Pazarlama Direktörü, CEO Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SELÇUK KUNTALP Satınalma Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Satınalma Direktörü Yoktur
KAYHAN KARABAYIR Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Avukat Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Yoktur
AHMET SARYAL Ticari Direktör Ekonomist Pazarlama Müdürü Yoktur
MEVLÜT CENKER MİRZAOĞLU CEO Mühendis Satış ve Pazarlama Direktörü, CEO Yoktur
GÜROL ÖZER Teknik Operasyonlar Dİrektörü Mühendis Yoktur
MELEK ÖZEN İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İnsan Kaynakları Ülke Müdürü Yoktur
ERCAN KARAİSMAİLOĞLU CFO Ekonomist
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. Hazırbeton İmalatı 1770000 890042 TRY 50,28 Bağlı Ortaklık
Kars Çimento San. ve Tic. A.Ş. Çimento İmzalatı 3000000 1751429 TRY 41,55 Bağlı Ortaklık
Recydia Atık Yönetimi Yenilenebilir Enerji Üretimi Nakliye ve Lojistik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. Atık Yönetimi 701544061 180160293 TRY 23,72 Bağlı Ortaklık
Destek Organizasyon Temizlik Akaryakıt Tabldot Servis San. ve Tic. A.Ş. Akaryakıt Satışı 50000 49993 TRY 99,99 Bağlı Ortaklık
Yapıtek Yapı Teknolojisi San. ve Tic. A.Ş. İnşaat Sanayi 1.817.198,55 36345 TRY 2,00 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827675
BIST