***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoDidem Hürcan Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 19.04.2019 02324721050 didemhurcan@cimentas.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 209900 - 702104Kayhan Karabayır Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü 02324721050 kayhankarabayir@cimentas.comYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTAHA AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi 0 Bağımsız Üye DeğilMARCO MARIA BIANCONI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist Yönetim Kurulu Üyesi Cementir Holding SpA'da İş Geliştirme Direktörü 0 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Tespiti Komitesi ÜyesiPASQUALE VETRANO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi Yoktur Cementir Holding S.p.A Satınalma Direktörü 0 Bağımsız Üye DeğilPAOLO REGOLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 17.04.2019 İcrada Görevli Değil Yoktur Cementir Holding Planlama, Bütçe ve Kontrol Başkanı Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil Hayır YokturİLHAN F. GÜREL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sunel Tütün A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 0 Bağımsız Üye Değil YokturBAHRİ ZUHAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis Yoktur Yoktur 0 Bağımsız Üye Denetleme Komitesi Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıFARUK GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Kimya Mühendisi Yoktur ESBAŞ (Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi) CEO'su 0 Bağımsız Üye Denetleme Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Tespiti Komitesi BaşkanıMEVLÜT CENKER MİRZAOĞLU Erkek Murahhas Üye Mühendis 10.06.2019 İcrada Görevli Satış ve Pazarlama Direktörü, CEO Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSELÇUK KUNTALP Satınalma Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Satınalma Direktörü YokturKAYHAN KARABAYIR Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Avukat Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü YokturAHMET SARYAL Ticari Direktör Ekonomist Pazarlama Müdürü YokturMEVLÜT CENKER MİRZAOĞLU CEO Mühendis Satış ve Pazarlama Direktörü, CEO YokturGÜROL ÖZER Teknik Operasyonlar Dİrektörü Mühendis YokturMELEK ÖZEN İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İnsan Kaynakları Ülke Müdürü YokturERCAN KARAİSMAİLOĞLU CFO EkonomistBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiÇimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. Hazırbeton İmalatı 1770000 890042 TRY 50,28 Bağlı OrtaklıkKars Çimento San. ve Tic. A.Ş. Çimento İmzalatı 3000000 1751429 TRY 41,55 Bağlı OrtaklıkRecydia Atık Yönetimi Yenilenebilir Enerji Üretimi Nakliye ve Lojistik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. Atık Yönetimi 701544061 180160293 TRY 23,72 Bağlı OrtaklıkDestek Organizasyon Temizlik Akaryakıt Tabldot Servis San. ve Tic. A.Ş. Akaryakıt Satışı 50000 49993 TRY 99,99 Bağlı OrtaklıkYapıtek Yapı Teknolojisi San. ve Tic. A.Ş. İnşaat Sanayi 1.817.198,55 36345 TRY 2,00 İştirak