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***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.09.2020 12:36
GÜNCEL HABERLER



***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TAHA AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 23.03.2012 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yoktur 0 0 Bağımsız Üye Değil Evet Yoktur
MARCO MARIA BIANCONI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist 14.11.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Cementir Holding SpA'da İş Geliştirme Direktörü 0 0 Bağımsız Üye Değil Evet Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Tespiti Komitesi Üyesi
PASQUALE VETRANO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 18.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Cementir Holding S.p.A Satınalma Direktörü 0 0 Bağımsız Üye Değil Evet Yoktur
PAOLO REGOLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 17.04.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Cementir Holding Planlama, Bütçe ve Kontrol Başkanı 0 0 Bağımsız Üye Değil Hayır Yoktur
İLHAN F. GÜREL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 23.03.2012 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sunel Tütün A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 0 0 Bağımsız Üye Değil Evet Yoktur
BAHRİ ZUHAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 18.04.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur 0 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839353 Değerlendirildi Hayır Denetleme Komitesi Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
MEVLÜT CENKER MİRZAOĞLU Erkek Murahhas Üye Mühendis 10.06.2019 İcrada Görevli Satış ve Pazarlama Direktörü, CEO Yoktur 0 0 Bağımsız Üye Değil Evet Yoktur
MEHMET CEMALI DINÇER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 16.04.2020 İcrada Görevli Değil Yoktur Yaşar Üniversitesi Rektörü 0 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839353 Değerlendirildi Hayır Denetleme Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Tespiti Komitesi Komitesi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877391


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