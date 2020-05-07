CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|11,99
|138.250.045
|% 10,05
|PAGYO
|5,39
|16.893.351
|% 10,00
|DGGYO
|5,28
|12.809.061
|% 10,00
|ARTI
|2,42
|226.810
|% 10,00
|KUTPO
|14,52
|13.976.166
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,7637
|8,8077
|% -1,08
|Frank
|7,2716
|7,3154
|% -1,16
|Riyal
|1,8897
|1,8992
|% -1,11
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|24,53
|Altın Gr.
|391
|391
|0,99
|Cumhuriyet
|2.504
|2.560
|10,90
|Tam
|2.577
|2.627
|11,10
|Yarım
|1.258
|1.284
|5,50
|Çeyrek
|627
|642
|2,70
|Gümüş.Ons
|15,23
|15,25
|0,40
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,04
|B. Petrol
|30,45
|30,45
|0,73
Seans Raporu
- 17:58MAALT Yüzde -4.50 oranında düşüşle 72.10 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 658 adet işlem
- 17:57IZMDC Yüzde -7.42 oranında düşüşle 9.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 490, 477 adet işlem
- 17:56XU100 Endeks 98, 592 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 11, 269.00 milyon TL de
- 17:56GSDHO Yüzde 4.43 oranında artışla 1.65 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 923, 289 adet işlem
- 17:55BIZIM Yüzde 9.93 oranında artışla 12.95 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 223, 057 adet işlem