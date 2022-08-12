***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
12.08.2022 19:35
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/08/2022
Karar Sayısı
1476
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
İZMİR – 12.08.2022
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II – 14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
A) ÇİMENTAŞ İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.'nin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) uygun olarak hazırlanan 2022 yılı ilk altı aylık konsolide finansal tabloları ile yönetim kurulu faaliyet raporu tarafımızca incelenmiştir.
B) Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yürürlükte bulunan raporlama standartlarına göre hazırlanmış olan konsolide finansal tablolar ve yönetim kurulu raporundaki bilgiler
1- Ortaklığın mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmakta, herhangi bir eksiklik içermemekte,
2- İşletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ile kar ve zarar durumuyla ilgili gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmakta olup, faaliyet raporu da işin gelişimi ve performansı ile işletmenin finansal durumu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizlikleri dürüstçe yansıtmaktadır.
Bilgilerinize arz olunur.
Saygılarımızla,
Ercan KARAİSMAİLOĞLU (Mali İşler Direktörü)
Bahri Hüseyin ZÜHAL (Bağımsız Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi)
Mehmet Cemali DİNÇER (Bağımsız Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055240
BIST