***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.04.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II 17.1 sayılı tebliğin eki Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 17.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Denetim Komitesinin 2 üyeden oluşmasına, buna uygun olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilen, Sayın Bahri Zuhal ve Sayın Mehmet Cemali Dinçer'in Denetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839353BIST