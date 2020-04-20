***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
20.04.2020 17:44
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II 17.1 sayılı tebliğin eki Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 17.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Denetim Komitesinin 2 üyeden oluşmasına, buna uygun olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilen, Sayın Bahri Zuhal ve Sayın Mehmet Cemali Dinçer'in Denetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839353
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|THYAO
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|ODAS
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|IHLGM
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|KRDMD
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|324.724.339
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|456.734.789
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|266.814.407
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
|0,0000
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|8,6143
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|Altın Ons
|1.689
|1.690
|5,83
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|Altın Gr.
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|2,40
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|10,00
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|Tam
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|1.244
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