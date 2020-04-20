***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.04.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda, 17.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Mehmet Cemali Dinçer'in Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Marco Maria Bianconi ile Şirket Raporlama ve Mali İşler Direktörü Sayın Ercan Karaismailoğlu'nun Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839356BIST