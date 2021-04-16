***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
16.04.2021 16:58
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II 17.1 sayılı tebliğin eki Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 16.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Denetim Komitesinin 2 üyeden oluşmasına, buna uygun olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilen, Sayın Bahri Zuhal ve Sayın Mehmet Cemali Dinçer'in Denetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928825
BIST
16:541.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,15
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
16:548,0722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0649
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
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8,1121
En Düşük
8,0020
16:549,6791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0729
|Açılış
|: 9,6600
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|Önceki Kapanış
|: 9,6400
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9,7085
En Düşük
9,5724
16:54461,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 6,85
|Açılış
|: 461,11
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler16:54
|QUAGR
|29,12
|191.573.979
|% 9,97
|
|VERTU
|27,36
|49.187.383
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
|
|ATLAS
|1,57
|4.410.105
|% 9,79
|
|RYSAS
|3,28
|10.846.386
|% -48,18
|
|PEKGY
|1,80
|11.002.758
|% -10,00
|
|SAMAT
|5,22
|111.657.848
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.052.414
|% -9,99
|
|SODSN
|30,44
|220.799
|% -9,99
|
|GARAN
|7,27
|1.487.355.608
|% -0,55
|
|EREGL
|18,06
|1.171.639.224
|% 0,17
|
|ODAS
|3,34
|676.962.964
|% -9,24
|
|PETKM
|6,35
|497.857.726
|% -0,94
|
|FROTO
|182,50
|462.038.975
|% 2,64
|
|GARAN
|7,27
|1.487.355.608
|% -0,55
|
|ODAS
|3,34
|676.962.964
|% -9,24
|
|EKGYO
|1,87
|315.171.170
|% 1,63
|
|YKBNK
|2,16
|365.208.808
|% -2,26
|
|TSKB
|1,30
|122.994.448
|% -2,99
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0692
|8,0722
|% 0,81
|
|Euro
|9,6753
|9,6791
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,1104
|11,1661
|% 0,95
|
|Frank
|8,7476
|8,8002
|% 1,12
|
|Riyal
|2,1475
|2,1583
|% 0,85
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|12,19
|
|Altın Gr.
|461
|461
|6,82
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|0,11
|
|B. Petrol
|66,71
|66,71
|-0,23
|
Seans Raporu
16:54
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