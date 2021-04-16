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***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

16.04.2021 16:59



***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda, 16.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Bahri Zuhal'in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Marco Maria Bianconi ile Şirket Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu Sayın Didem Hürcan'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine, oluşturulan komitenin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928828


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