***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
18.04.2022 17:15
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda, 18.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Mehmet Cemali Dinçer'in Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Marco Maria Bianconi ile Şirket Mali İşler Direktörü Sayın Ercan Karaismailoğlu'nun Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021511
BIST
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En Düşük
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|PKENT
|229,90
|36.439.123
|% 10,00
|
|BFREN
|1.177,90
|49.090.291
|% 9,99
|
|OYYAT
|59,50
|4.064.564
|% 9,98
|
|DAGHL
|17,54
|6.410.950
|% 9,97
|
|DOAS
|71,95
|143.556.769
|% 9,93
|
|MMCAS
|3,61
|628.375
|% -9,98
|
|KARYE
|15,55
|290.454.823
|% -9,96
|
|ISGYO
|12,22
|70.455.944
|% -7,42
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|ITTFH
|1,48
|39.572.776
|% -6,33
|
|GZNMI
|30,10
|12.884.605
|% -5,70
|
|GARAN
|14,33
|3.249.552.827
|% 3,09
|
|ASELS
|28,00
|2.040.897.865
|% 1,67
|
|THYAO
|37,80
|2.013.350.672
|% 0,16
|
|YKBNK
|5,28
|1.966.601.141
|% 1,73
|
|SISE
|17,94
|1.748.392.642
|% 2,99
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|TSKB
|2,00
|853.983.058
|% 6,38
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|YKBNK
|5,28
|1.966.601.141
|% 1,73
|
|VAKBN
|4,31
|1.564.056.579
|% 5,12
|
|SKBNK
|1,20
|432.730.496
|% 1,69
|
|GARAN
|14,33
|3.249.552.827
|% 3,09
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,6421
|14,6445
|% 0,08
|
|Euro
|15,8160
|15,8381
|% 0,07
|
|Sterlin
|19,0289
|19,1243
|% -0,14
|
|Frank
|15,4770
|15,5702
|% 0,17
|
|Riyal
|3,8917
|3,9112
|% 0,03
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|17:24
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.992
|1.992
|17,05
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|Altın Gr.
|938
|939
|9,41
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
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|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
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|Gümüş.Ons
|26,11
|26,14
|0,46
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|Gümüş Gr.
|12,28
|12,29
|0,20
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|B. Petrol
|113
|113
|1,16
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