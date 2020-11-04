CNS BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu
04.11.2020 12:27
CNS BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
YAŞAR KEMAL ÖZTÜRER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Denetçi Yönetim Kurulu Başkanı 11.112
OZAN AKAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Denetçi 22.22
MURAT ŞENYÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 11.114
MENDUH ATAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi Sorumlu Denetçi -- 33.33
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
Menduh Atan
Ozan Akar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886064
BIST
15:281.171
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 19,98
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.171
En Düşük
1.154
15:288,4382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0270
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5255
En Düşük
8,3862
15:289,8889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0475
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9546
En Düşük
9,7727
15:28516,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,98
|Açılış
|: 516,93
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
509,33
BIST En Aktif Hisseler15:26
|PKENT
|715,10
|142.305
|% 10,00
|
|UFUK
|11,66
|95.597
|% 10,00
|
|KLGYO
|11,45
|29.650.223
|% 9,99
|
|EGEEN
|1.223,00
|62.434.072
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|26.455.808
|% 9,99
|
|EMNIS
|15,80
|485.392
|% -9,97
|
|DAGHL
|15,00
|4.006.230
|% -9,96
|
|UZERB
|32,90
|183.319
|% -9,96
|
|IZMDC
|21,18
|3.599.901
|% -9,95
|
|BRKO
|1,44
|2.205.023
|% -9,43
|
|GARAN
|6,97
|2.297.736.043
|% 0,29
|
|THYAO
|9,90
|986.584.351
|% 3,99
|
|KRDMD
|3,36
|850.842.979
|% 2,75
|
|SISE
|6,48
|845.190.457
|% 1,25
|
|TSKB
|2,14
|813.382.790
|% -6,96
|
|TSKB
|2,14
|813.382.790
|% -6,96
|
|GARAN
|6,97
|2.297.736.043
|% 0,29
|
|KRDMD
|3,36
|850.842.979
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,33
|557.426.573
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,73
|323.297.181
|% 1,17
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4240
|8,4327
|% 0,26
|
|Euro
|9,8862
|9,8989
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,9745
|11,0295
|% 0,57
|
|Frank
|9,2282
|9,2837
|% 0,65
|
|Riyal
|2,2442
|2,2554
|% 0,45
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|2,48
|
|Altın Gr.
|517
|517
|2,07
|
|Cumhuriyet
|3.432
|3.484
|-43,00
|
|Tam
|3.414
|3.502
|-35,40
|
|Yarım
|1.650
|1.694
|-17,12
|
|Çeyrek
|828
|847
|-8,57
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,54
|0,01
|
|B. Petrol
|40,78
|40,78
|1,07
|