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CNS BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu

04.11.2020 12:27
GÜNCEL HABERLER



CNS BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
YAŞAR KEMAL ÖZTÜRER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Denetçi Yönetim Kurulu Başkanı 11.112
OZAN AKAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Denetçi 22.22
MURAT ŞENYÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 11.114
MENDUH ATAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi Sorumlu Denetçi -- 33.33

Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
Menduh Atan
Ozan Akar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886064


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 715,10 142.305 % 10,00  
UFUK 11,66 95.597 % 10,00  
KLGYO 11,45 29.650.223 % 9,99  
EGEEN 1.223,00 62.434.072 % 9,99  
EUYO 11,67 26.455.808 % 9,99  
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Euro 9,8862 9,8989 % 0,58  
Sterlin 10,9745 11,0295 % 0,57  
Frank 9,2282 9,2837 % 0,65  
Riyal 2,2442 2,2554 % 0,45  
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15:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.908 1.909 2,48  
Altın Gr. 517 517 2,07  
Cumhuriyet 3.432 3.484 -43,00  
Tam 3.414 3.502 -35,40  
Yarım 1.650 1.694 -17,12  
Çeyrek 828 847 -8,57  
Gümüş.Ons 24,08 24,11 -0,05  
Gümüş Gr. 6,52 6,54 0,01  
B. Petrol 40,78 40,78 1,07  
Seans Raporu 15:26
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