***COL*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme
02.09.2022 10:48
***COL*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.09.2022
Açıklamalar
Kurumumuza ait esas sözleşme ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Tüm maddeler 29/12/2021 29/12/2021 10483
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059549
BIST
10:583.189
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 45,78
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.191
En Düşük
3.160
10:5818,2277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0315
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2618
En Düşük
18,1996
10:5818,2008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0960
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,2202
En Düşük
18,1031
10:58998,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,70
|Açılış
|: 998,52
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
999,97
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler10:58
|HKTM
|23,38
|42.129.547
|% 9,97
|
|DOGUB
|11,50
|7.943.892
|% 9,94
|
|KNFRT
|10,52
|19.816.993
|% 9,47
|
|BRMEN
|3,29
|376.748
|% 8,94
|
|NTHOL
|13,34
|48.267.688
|% 8,63
|
|MTRKS
|47,52
|1.596.102
|% -10,00
|
|ETYAT
|4,66
|3.785.958
|% -9,86
|
|MIPAZ
|8,46
|33.248.850
|% -6,73
|
|UTPYA
|22,00
|538.736
|% -5,82
|
|CANTE
|77,70
|7.087.103
|% -5,24
|
|THYAO
|72,15
|1.598.514.106
|% 1,48
|
|YKBNK
|7,45
|1.072.073.926
|% -1,59
|
|HALKB
|8,46
|1.031.384.363
|% -0,70
|
|AKBNK
|12,18
|1.018.885.180
|% 2,78
|
|VAKBN
|7,71
|750.542.969
|% 0,65
|
|YKBNK
|7,45
|1.072.073.926
|% -1,59
|
|EKGYO
|4,05
|528.123.297
|% 1,25
|
|HALKB
|8,46
|1.031.384.363
|% -0,70
|
|VAKBN
|7,71
|750.542.969
|% 0,65
|
|AKBNK
|12,18
|1.018.885.180
|% 2,78
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2173
|18,2277
|% 0,17
|
|Euro
|18,1953
|18,2008
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,0040
|21,1093
|% 0,32
|
|Frank
|18,5379
|18,6496
|% 0,47
|
|Riyal
|4,8345
|4,8587
|% 0,18
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|6,77
|
|Altın Gr.
|998
|998
|5,38
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.718
|6.777
|12,00
|
|Yarım
|3.273
|3.313
|6,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.656
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|17,98
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,51
|10,53
|0,08
|
|B. Petrol
|94,41
|94,41
|2,05
|
Seans Raporu
10:58
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11:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 84 artarak (% 1.44 ) 3, 449
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11:13
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, AKBNK, YKBNK
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11:13XU100
Endeks 3, 189 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 48 üstünde . İşlem hacmi 15, 483.00 milyon TL de
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11:13HLGYO
Yüzde 5.30 oranında artışla 3.38 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 525, 084 adet işlem
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11:12CLEBI
Yüzde 8.21 oranında artışla 429.70 lira fiyatla işlem gören hissede 252, 842 adet işlem