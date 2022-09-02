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***COL*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme

02.09.2022 10:48
***COL*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme


***COL*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.09.2022
Açıklamalar

Kurumumuza ait esas sözleşme ektedir.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Tüm maddeler 29/12/2021 29/12/2021 10483



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059549


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Yarım 3.273 3.313 6,00  
Çeyrek 1.642 1.656 3,00  
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Gümüş Gr. 10,51 10,53 0,08  
B. Petrol 94,41 94,41 2,05  
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