***COL*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***COL*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.02.2023Açıklamalar01.01.2022 - 31.12.2022dönemine ait yıllık Faaliyet Raporu ekte pdf olarak yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116167BIST