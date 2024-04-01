***COL*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***COL*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.04.2024Açıklamalar31.12.2023 dönemine ilişkin faaliyet raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265283BIST